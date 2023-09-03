https://sputnik-georgia.ru/20230903/grad-v-kakheti---fermerov-prizvali-aktivnee-strakhovat-vinogradniki-281913579.html
Град в Кахети – фермеров призвали активнее страховать виноградники
Град в Кахети – фермеров призвали активнее страховать виноградники
Замминистра в беседе с виноградарями подчеркнул готовность государства принять поврежденный виноград 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T23:54+0400
2023-09-03T23:54+0400
2023-09-04T07:39+0400
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страхование
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Фермеры в Кахети должны активнее подключиться к программу агрострахования, чтобы гарантировать доход, несмотря на климатические условия, заявил замминистра сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе, посетив пострадавшие от града районы Восточной Грузии. Сильный град и ветер, обрушившиеся 2 сентября на Кахети, повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в муниципалитетах Кварели, Телави, Ахмета, Сигнахи и Гурджаани. Штаб по координации сбора урожая в городе Телави работает 24 часа в сутки, и все ресурсы мобилизованы для беспрепятственного сбора и сдачи урожая. Насаридзе провел встречи с фермерами в различных селах Телавского, Гурджаанского и Сигнахского муниципалитетов: Саниоре, Напареули, Вазисубани, Джугаани, Тибаани и Дзвели Анага. Замминистра в беседе с виноградарями подчеркнул готовность государства принять поврежденный виноград. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кахети, виноградники, град, страхование
грузия, новости, общество, кахети, виноградники, град, страхование
Град в Кахети – фермеров призвали активнее страховать виноградники
23:54 03.09.2023 (обновлено: 07:39 04.09.2023)
Замминистра в беседе с виноградарями подчеркнул готовность государства принять поврежденный виноград
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Фермеры в Кахети должны активнее подключиться к программу агрострахования, чтобы гарантировать доход, несмотря на климатические условия, заявил замминистра сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе, посетив пострадавшие от града районы Восточной Грузии.
Сильный град и ветер, обрушившиеся 2 сентября на Кахети, повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в муниципалитетах Кварели, Телави, Ахмета, Сигнахи и Гурджаани. Штаб по координации сбора урожая в городе Телави работает 24 часа в сутки, и все ресурсы мобилизованы для беспрепятственного сбора и сдачи урожая.
"В ближайшие дни страховые компании начнут оценку на месте, подсчитают ущерб и начнут процесс возмещения. Еще раз призываю фермеров максимально использовать агрострахование, где основные расходы берет на себя государство и только 30% оплачивает фермер", – сказал Тенгиз Насаридзе.
Насаридзе провел встречи с фермерами в различных селах Телавского, Гурджаанского и Сигнахского муниципалитетов: Саниоре, Напареули, Вазисубани, Джугаани, Тибаани и Дзвели Анага.
Замминистра в беседе с виноградарями подчеркнул готовность государства принять поврежденный виноград.
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году.
По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм.
В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.