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Грузинские саблистки завоевали две медали на Кубке мира в Южной Корее
Грузинские саблистки завоевали две медали на Кубке мира в Южной Корее
Накануне Тибелашвили принесла сборной бронзовую медаль на соревнованиях на рапире 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T18:34+0400
2023-09-03T18:34+0400
2023-09-03T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала серебряную и бронзовую медали на розыгрыше Кубка мира в южнокорейском Пусане в соревнованиях на саблях. С 30 августа по 5 сентября в Пусане проходит Кубок мира и Молодежный чемпионат мира по фехтованию на колясках. В них принимают участие около 300 спортсменов из 27 стран. Участники получат очки для квалификации на Паралимпийские игры в Париже 2024 года. Грузинские парафехтовальщики соревнуются в двух дисциплинах: рапире и сабле. Нина Тибилашвили и Ирма Хецуриани завоевали медали в индивидуальных соревнованиях.Парафехтовальщица из Грузии стала победительницей Кубка мира во Франции >>Нина Тибилашвили завоевала серебряную медаль, а Ирма Хецуриани – бронзовую. Накануне Тибелашвили принесла сборной бронзовую медаль на соревнованиях на рапире. В полуфинале фехтовальщица уступила итальянке Андреа Мого со счетом 7:15. Таким образом, в копилке сборной Грузии три медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, южная корея, ирма хецуриани
Грузинские саблистки завоевали две медали на Кубке мира в Южной Корее
18:34 03.09.2023 (обновлено: 18:45 03.09.2023)
Накануне Тибелашвили принесла сборной бронзовую медаль на соревнованиях на рапире
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала серебряную и бронзовую медали на розыгрыше Кубка мира в южнокорейском Пусане в соревнованиях на саблях.
С 30 августа по 5 сентября в Пусане проходит Кубок мира и Молодежный чемпионат мира по фехтованию на колясках. В них принимают участие около 300 спортсменов из 27 стран. Участники получат очки для квалификации на Паралимпийские игры в Париже 2024 года.
Грузинские парафехтовальщики соревнуются в двух дисциплинах: рапире и сабле. Нина Тибилашвили и Ирма Хецуриани завоевали медали в индивидуальных соревнованиях.
Нина Тибилашвили завоевала серебряную медаль, а Ирма Хецуриани – бронзовую.
Накануне Тибелашвили принесла сборной бронзовую медаль на соревнованиях на рапире. В полуфинале фехтовальщица уступила итальянке Андреа Мого со счетом 7:15.
Таким образом, в копилке сборной Грузии три медали.