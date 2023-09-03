https://sputnik-georgia.ru/20230903/gruzinskie-sablistki-zavoevali-dve-medali-na-kubke-mira-v-yuzhnoy-koree-281910035.html

Грузинские саблистки завоевали две медали на Кубке мира в Южной Корее

Грузинские саблистки завоевали две медали на Кубке мира в Южной Корее

Накануне Тибелашвили принесла сборной бронзовую медаль на соревнованиях на рапире 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала серебряную и бронзовую медали на розыгрыше Кубка мира в южнокорейском Пусане в соревнованиях на саблях. С 30 августа по 5 сентября в Пусане проходит Кубок мира и Молодежный чемпионат мира по фехтованию на колясках. В них принимают участие около 300 спортсменов из 27 стран. Участники получат очки для квалификации на Паралимпийские игры в Париже 2024 года. Грузинские парафехтовальщики соревнуются в двух дисциплинах: рапире и сабле. Нина Тибилашвили и Ирма Хецуриани завоевали медали в индивидуальных соревнованиях.Парафехтовальщица из Грузии стала победительницей Кубка мира во Франции >>Нина Тибилашвили завоевала серебряную медаль, а Ирма Хецуриани – бронзовую. Накануне Тибелашвили принесла сборной бронзовую медаль на соревнованиях на рапире. В полуфинале фехтовальщица уступила итальянке Андреа Мого со счетом 7:15. Таким образом, в копилке сборной Грузии три медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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