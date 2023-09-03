https://sputnik-georgia.ru/20230903/gruziya-voshla-v-top-3-importerov-neneftyanoy-produktsii-iz-azerbaydzhana-281909854.html

Грузия вошла в топ-3 импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана

Грузия вошла в топ-3 импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана

Экспорт Азербайджана за январь-июль 2023 года в ненефтяном секторе увеличился на 17,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го – до $2 млрд 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T17:53+0400

2023-09-03T17:53+0400

2023-09-03T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузия по итогам января-июля 2023 года заняла третье место среди стран-импортеров ненефтяной продукции Азербайджана, говорится в отчете Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.Согласно данным, в течение семи месяцев текущего года в РФ было поставлено азербайджанской продукции на $641,9 млн против $462,2 млн за аналогичный период прошлого года.В то же время другой участник Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Казахстан – также вошел в топ-5 импортеров ненефтяной продукции АР, закупив товаров на $66,5 млн против $32,3 млн за семь месяцев 2022 года.Кроме того, в данный список вошли также Турция ($555,1 млн), Грузия ($198,7 млн) и Швейцария ($81,8 млн).Ненефтяной экспорт выросВ отчете указывается, что общий экспорт Азербайджана за январь-июль 2023 года составил $20,8 млрд, а экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 17,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го – до $2 млрд.За январь-июль 2023 года экспорт электроэнергии вырос в 5,5 раза, алкогольных и безалкогольных напитков – в 4,4 раза, сахара – на 46,6%, фруктов и овощей – на 6,1%.Согласно данным, ненефтяной экспорт в июле 2023 года увеличился на 0,4% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил $233,2 млн. За июль 2023-го поставки за рубеж продовольственных товаров выросли на $60,1 млн, а непродовольственных – на $173,2 млн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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