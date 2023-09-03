https://sputnik-georgia.ru/20230903/meteorit-upal-na-yugo-vostoke-turtsii-281902143.html

Метеорит упал на юго-востоке Турции

Метеорит упал на юго-востоке Турции

Болид упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T10:49+0400

2023-09-03T10:49+0400

2023-09-03T10:49+0400

в мире

новости

происшествия

турция

метеорит

падение метеорита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/07/233830774_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c777f0cd35b5377c2f6d1bc32158fff2.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV."Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", – передает канал.Болид упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, турция, метеорит, падение метеорита