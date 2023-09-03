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Метеорит упал на юго-востоке Турции
Метеорит упал на юго-востоке Турции
Болид упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T10:49+0400
2023-09-03T10:49+0400
2023-09-03T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV."Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", – передает канал.Болид упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, метеорит, падение метеорита
в мире, новости, происшествия, турция, метеорит, падение метеорита
Метеорит упал на юго-востоке Турции
Болид упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV.
"Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", – передает канал.
Болид упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.