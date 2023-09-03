https://sputnik-georgia.ru/20230903/nepogoda-v-kakheti-grad-unichtozhil-vinogradniki-v-trekh-krupnykh-rayonakh-281901371.html

Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах

Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах

От сильного ветра пострадали фруктовые деревья, однолетние культуры, повреждены опоры электропередач 03.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Град и сильный ветер уничтожили виноградники и сельскохозяйственные угодья в трех крупных районах Кахети – Телавском, Гурждаанском и Ахметском. Наиболее пострадали села Вачнадзиани, Калаури, Вазисубани, Шашиани, Велисцихе, Лалискури, Пшавели. Град также повредил крыши домов и автомобили. От сильного ветра пострадали фруктовые деревья, однолетние культуры, повреждены опоры электропередач. Части населения не подается электроэнергия. Специальная комиссия во главе с губернатором Кахети изучит степень повреждения домов и виноградников. По словам местных жителей, они остались без урожая, и им будет сложно расплатиться с банковскими кредитами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, кахети, происшествия, град