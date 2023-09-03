https://sputnik-georgia.ru/20230903/nepogoda-v-kakheti-grad-unichtozhil-vinogradniki-v-trekh-krupnykh-rayonakh-281901371.html
Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах
Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах
От сильного ветра пострадали фруктовые деревья, однолетние культуры, повреждены опоры электропередач 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T10:04+0400
2023-09-03T10:04+0400
2023-09-03T10:36+0400
грузия
новости
кахети
происшествия
град
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/62/245366289_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dcb7e5542ec7aee48f4944acf8133614.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Град и сильный ветер уничтожили виноградники и сельскохозяйственные угодья в трех крупных районах Кахети – Телавском, Гурждаанском и Ахметском. Наиболее пострадали села Вачнадзиани, Калаури, Вазисубани, Шашиани, Велисцихе, Лалискури, Пшавели. Град также повредил крыши домов и автомобили. От сильного ветра пострадали фруктовые деревья, однолетние культуры, повреждены опоры электропередач. Части населения не подается электроэнергия. Специальная комиссия во главе с губернатором Кахети изучит степень повреждения домов и виноградников. По словам местных жителей, они остались без урожая, и им будет сложно расплатиться с банковскими кредитами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/62/245366289_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c51554a69daed4c847f5e5215ad0d1a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, кахети, происшествия, град
грузия, новости, кахети, происшествия, град
Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах
10:04 03.09.2023 (обновлено: 10:36 03.09.2023)
От сильного ветра пострадали фруктовые деревья, однолетние культуры, повреждены опоры электропередач
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Град и сильный ветер уничтожили виноградники и сельскохозяйственные угодья в трех крупных районах Кахети – Телавском, Гурждаанском и Ахметском.
Наиболее пострадали села Вачнадзиани, Калаури, Вазисубани, Шашиани, Велисцихе, Лалискури, Пшавели.
Град также повредил крыши домов и автомобили. От сильного ветра пострадали фруктовые деревья, однолетние культуры, повреждены опоры электропередач. Части населения не подается электроэнергия.
Специальная комиссия во главе с губернатором Кахети изучит степень повреждения домов и виноградников.
"Утром в муниципалитетах, пострадавших от стихийного бедствия, будут зафиксированы повреждения, чтобы мы могли вовремя отремонтировать поврежденные крыши. Также мы поддерживаем связь со штабом "Ртвели-2023", чтобы испорченный урожай винограда можно было вовремя передать виноделам", – заявил губернатор Кахети Георгий Аладашвили в эфире Первого канала.
По словам местных жителей, они остались без урожая, и им будет сложно расплатиться с банковскими кредитами.