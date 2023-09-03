https://sputnik-georgia.ru/20230903/pekin-vidit-turtsiyu-v-sostave-briks---posol-kitaya-281902502.html

Пекин видит Турцию в составе БРИКС – посол Китая

Пекин видит Турцию в составе БРИКС – посол Китая

Расширение БРИКС ожидалось международным сообществом, это было историческое начало, заявил посол Китая в Анкаре 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Китай желает присоединения Турции к БРИКС, расширение организации придало уверенности, заявил посол страны в Анкаре Лю Шаобин, сообщилSputnik Азербайджан.По его словам, расширение организации придало уверенности и чувство солидарности стран. "Это важно и для международной справедливости", – добавил китайский посол.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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