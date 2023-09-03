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Пекин видит Турцию в составе БРИКС – посол Китая
Пекин видит Турцию в составе БРИКС – посол Китая
Расширение БРИКС ожидалось международным сообществом, это было историческое начало, заявил посол Китая в Анкаре 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T11:28+0400
2023-09-03T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Китай желает присоединения Турции к БРИКС, расширение организации придало уверенности, заявил посол страны в Анкаре Лю Шаобин, сообщилSputnik Азербайджан.По его словам, расширение организации придало уверенности и чувство солидарности стран. "Это важно и для международной справедливости", – добавил китайский посол.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, китай, турция, анкара, брикс
Пекин видит Турцию в составе БРИКС – посол Китая
11:28 03.09.2023 (обновлено: 11:50 03.09.2023)
Расширение БРИКС ожидалось международным сообществом, это было историческое начало, заявил посол Китая в Анкаре
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik.
Китай желает присоединения Турции к БРИКС, расширение организации придало уверенности, заявил посол страны в Анкаре Лю Шаобин, сообщилSputnik Азербайджан
.
"Процесс расширения (БРИКС) начался в период председательства Китайской Народной Республики. Более 20 стран подали заявки на вступление в БРИКС. Еще 6 стран были приняты в состав организации. Расширение БРИКС ожидалось международным сообществом. Это было историческое начало. Как Китай, мы желаем, чтобы Турция также присоединилась к БРИКС", – приводит слова дипломата газета Aydınlık.
По его словам, расширение организации придало уверенности и чувство солидарности стран. "Это важно и для международной справедливости", – добавил китайский посол.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.