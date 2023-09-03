https://sputnik-georgia.ru/20230903/protivostoyanie-na-zapade-gruzii-stychka-mezhdu-aktivistami-pravyaschey-partii-i-opozitsii-281909208.html
Противостояние на западе Грузии: стычка между активистами правящей партии и оппозиции
Противостояние на западе Грузии: стычка между активистами правящей партии и оппозиции
О задержании кого-либо из участников потасовки не сообщается 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T16:47+0400
2023-09-03T16:47+0400
2023-09-03T16:58+0400
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единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. МВД Грузии начало расследование противостояния в Чохатаури (регион Гурия) между членами оппозиционной партии "Единое национальное движение" и сторонниками правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает Первый канал. По информации "Национального движения", члены "Грузинской мечты" подвергли физическому насилию прибывших в Гурию членов их партии. Как поясняют в ЕНД, противостояние началось в тот момент, когда члены "Единого национального движения" раздавали местным жителям информационные брошюры о том, что местные власти готовятся к продаже сквера. "Эти люди физически напали на нас. Почему? Потому что мы не должны говорить жителям Чохатаури, что они (прим. "Грузинская мечта") хотят отчуждить сквер Думбадзе. Это лицо "Грузинской мечты", – заявил член "Нацдвижения" Давид Хаванадзе. По словам одного из участников противостояния, члена "Грузинской мечты" Авто Мегрелидзе, представители "Национального движения" организовали провокацию. Как отметил Мегрелидзе, сопровождавший его человек получил пощечину от члена "Национального движения", на что последовала ответная реакция. По его словам, только после этого представители "Нацдвижения" получили соответствующий ответ. О задержании кого-либо из участников потасовки не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, гурия, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, гурия, мвд грузии
Противостояние на западе Грузии: стычка между активистами правящей партии и оппозиции
16:47 03.09.2023 (обновлено: 16:58 03.09.2023)
О задержании кого-либо из участников потасовки не сообщается
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. МВД Грузии начало расследование противостояния в Чохатаури (регион Гурия) между членами оппозиционной партии "Единое национальное движение" и сторонниками правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает Первый канал.
По информации "Национального движения", члены "Грузинской мечты" подвергли физическому насилию прибывших в Гурию членов их партии.
Как поясняют в ЕНД, противостояние началось в тот момент, когда члены "Единого национального движения" раздавали местным жителям информационные брошюры о том, что местные власти готовятся к продаже сквера.
"Эти люди физически напали на нас. Почему? Потому что мы не должны говорить жителям Чохатаури, что они (прим. "Грузинская мечта") хотят отчуждить сквер Думбадзе. Это лицо "Грузинской мечты", – заявил член "Нацдвижения" Давид Хаванадзе.
По словам одного из участников противостояния, члена "Грузинской мечты" Авто Мегрелидзе, представители "Национального движения" организовали провокацию.
Как отметил Мегрелидзе, сопровождавший его человек получил пощечину от члена "Национального движения", на что последовала ответная реакция.
"Я собирался с друзьями по своим личным делам, когда местные представители "Национального движения" раздавали на рынке листовки. Увидев меня, один из них тут же прибег к тяжким словесным оскорблениям, организовал провокацию и ударил сопровождавшего меня человека", – рассказал Мегрелидзе в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, только после этого представители "Нацдвижения" получили соответствующий ответ.
О задержании кого-либо из участников потасовки не сообщается.