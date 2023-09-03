https://sputnik-georgia.ru/20230903/protivostoyanie-na-zapade-gruzii-stychka-mezhdu-aktivistami-pravyaschey-partii-i-opozitsii-281909208.html

Противостояние на западе Грузии: стычка между активистами правящей партии и оппозиции

Противостояние на западе Грузии: стычка между активистами правящей партии и оппозиции

О задержании кого-либо из участников потасовки не сообщается 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T16:47+0400

2023-09-03T16:47+0400

2023-09-03T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. МВД Грузии начало расследование противостояния в Чохатаури (регион Гурия) между членами оппозиционной партии "Единое национальное движение" и сторонниками правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает Первый канал. По информации "Национального движения", члены "Грузинской мечты" подвергли физическому насилию прибывших в Гурию членов их партии. Как поясняют в ЕНД, противостояние началось в тот момент, когда члены "Единого национального движения" раздавали местным жителям информационные брошюры о том, что местные власти готовятся к продаже сквера. "Эти люди физически напали на нас. Почему? Потому что мы не должны говорить жителям Чохатаури, что они (прим. "Грузинская мечта") хотят отчуждить сквер Думбадзе. Это лицо "Грузинской мечты", – заявил член "Нацдвижения" Давид Хаванадзе. По словам одного из участников противостояния, члена "Грузинской мечты" Авто Мегрелидзе, представители "Национального движения" организовали провокацию. Как отметил Мегрелидзе, сопровождавший его человек получил пощечину от члена "Национального движения", на что последовала ответная реакция. По его словам, только после этого представители "Нацдвижения" получили соответствующий ответ. О задержании кого-либо из участников потасовки не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

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грузия, новости, происшествия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, гурия, мвд грузии