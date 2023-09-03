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Точный прогноз погоды в Батуми на первую неделю сентября

Точный прогноз погоды в Батуми на первую неделю сентября

Какой будет погода в курортном Батуми в ближайшую неделю – в материале Sputnik Грузия по данным Национального агентства окружающей среды 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T14:18+0400

2023-09-03T14:18+0400

2023-09-03T14:36+0400

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точный прогноз погоды в батуми

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Предстоящая неделя в Батуми будет дождливой. Приятным исключением станет лишь вторник, когда синоптики обещают солнечную погоду без осадков и шторма на море. Температура воздуха днем понизится до 28 градусов тепла, а ночью – до 21. В понедельник, 4 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса ночью, а днем столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла. Во вторник, 5 сентября, в Батуми будет солнечно. Максимальная температура воздуха днем составит 30 градусов тепла, ночью немного прохладнее – плюс 23 градуса. Скорость ветра 8 м/с. Ожидается небольшое волнение на море. В среду, 6 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют дождливую погоду в основном в ночное время. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градуса. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 9-10 м/с. В четверг, 7 сентября, в Батуми опять будет дождь с грозой. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем – 28 градусов тепла. В пятницу, 8 сентября, в Батуми ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, днем – 27 градусов тепла. В субботу, 9 сентября, в Батуми будет дождливо. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 6 м/с. В воскресенье, 10 сентября, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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