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В Кахети для борьбы с непогодой активно используют противоградовые ракеты
В Кахети для борьбы с непогодой активно используют противоградовые ракеты
Государство предложило фермерам сдать испорченный градом виноград по цене 90 тетри за килограмм 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T16:10+0400
2023-09-03T16:10+0400
2023-09-03T17:54+0400
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кахети
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виноград
центр "дельта"
противоградовая система
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сотрудники военного научно-технического центра "Дельта" за пять с половиной часов в нескольких муниципалитетах Кахети для нейтрализации града выпустили 423 противоградовые ракеты над более чем 140 тыс. гектаров земли, сообщили в центре. Из-за града и сильного ветра 2 сентября пострадало несколько районов Кахети. Повреждены виноградники и сельскохозяйственные угодья. Сорваны крыши домов, повреждены линии электропередач. Государство предложило фермерам сдать испорченный градом виноград по цене 90 тетри за кг. Противоградовая система работала в несколько этапов с 17:59 до 23:35 муниципалитетах Сагареджо, Телави, Ахмета, Сигнахи, Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Дедоплисцкаро. Второго сентября с северо-запада пришли массы облаков фронтального типа, в это время размер градин в облаке составлял уже 42 мм, несмотря на своевременное вмешательство противоградовых систем, произошло образование градин, размер которых достигал 50 мм, говорится в сообщении. По данным центра, рабочий процесс продолжался всю ночь, поскольку, согласно метеоинформации, сильные осадки ожидаются и 3-4 сентября. Противоградовая система была установлена в Кахети весной 2015 года. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. При этом рассматривается возможность установки системы и в других регионах. Центр "Дельта" занимается разгоном градовых туч по заказу правительства страны и материальной поддержке министерства экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, грузия, кахети, град, виноград, центр "дельта", противоградовая система
новости, экономика, грузия, кахети, град, виноград, центр "дельта", противоградовая система
В Кахети для борьбы с непогодой активно используют противоградовые ракеты
16:10 03.09.2023 (обновлено: 17:54 03.09.2023)
Государство предложило фермерам сдать испорченный градом виноград по цене 90 тетри за килограмм
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сотрудники военного научно-технического центра "Дельта" за пять с половиной часов в нескольких муниципалитетах Кахети для нейтрализации града выпустили 423 противоградовые ракеты над более чем 140 тыс. гектаров земли, сообщили в центре.
Из-за града и сильного ветра 2 сентября пострадало несколько районов Кахети. Повреждены виноградники и сельскохозяйственные угодья. Сорваны крыши домов, повреждены линии электропередач. Государство предложило фермерам сдать испорченный градом виноград по цене 90 тетри за кг.
Противоградовая система работала в несколько этапов с 17:59 до 23:35 муниципалитетах Сагареджо, Телави, Ахмета, Сигнахи, Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Дедоплисцкаро.
Второго сентября с северо-запада пришли массы облаков фронтального типа, в это время размер градин в облаке составлял уже 42 мм, несмотря на своевременное вмешательство противоградовых систем, произошло образование градин, размер которых достигал 50 мм, говорится в сообщении.
По данным центра, рабочий процесс продолжался всю ночь, поскольку, согласно метеоинформации, сильные осадки ожидаются и 3-4 сентября.
Противоградовая система была установлена в Кахети весной 2015 года. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. При этом рассматривается возможность установки системы и в других регионах.
Центр "Дельта" занимается разгоном градовых туч по заказу правительства страны и материальной поддержке министерства экономики.