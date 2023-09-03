https://sputnik-georgia.ru/20230903/v-kakheti-dlya-borby-s-nepogodoy-aktivno-ispolzuyut-protivogradovye-rakety-281909057.html

В Кахети для борьбы с непогодой активно используют противоградовые ракеты

В Кахети для борьбы с непогодой активно используют противоградовые ракеты

Государство предложило фермерам сдать испорченный градом виноград по цене 90 тетри за килограмм 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T16:10+0400

2023-09-03T16:10+0400

2023-09-03T17:54+0400

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противоградовая система

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сотрудники военного научно-технического центра "Дельта" за пять с половиной часов в нескольких муниципалитетах Кахети для нейтрализации града выпустили 423 противоградовые ракеты над более чем 140 тыс. гектаров земли, сообщили в центре. Из-за града и сильного ветра 2 сентября пострадало несколько районов Кахети. Повреждены виноградники и сельскохозяйственные угодья. Сорваны крыши домов, повреждены линии электропередач. Государство предложило фермерам сдать испорченный градом виноград по цене 90 тетри за кг. Противоградовая система работала в несколько этапов с 17:59 до 23:35 муниципалитетах Сагареджо, Телави, Ахмета, Сигнахи, Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Дедоплисцкаро. Второго сентября с северо-запада пришли массы облаков фронтального типа, в это время размер градин в облаке составлял уже 42 мм, несмотря на своевременное вмешательство противоградовых систем, произошло образование градин, размер которых достигал 50 мм, говорится в сообщении. По данным центра, рабочий процесс продолжался всю ночь, поскольку, согласно метеоинформации, сильные осадки ожидаются и 3-4 сентября. Противоградовая система была установлена в Кахети весной 2015 года. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. При этом рассматривается возможность установки системы и в других регионах. Центр "Дельта" занимается разгоном градовых туч по заказу правительства страны и материальной поддержке министерства экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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