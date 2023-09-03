https://sputnik-georgia.ru/20230903/yushkov-pochemu-latviya-otkazalas-ot-postroyki-svoego-spg-terminala---video-281907631.html

Юшков: почему Латвия отказалась от постройки своего СПГ-терминала? – видео

Юшков: почему Латвия отказалась от постройки своего СПГ-терминала? – видео

Спрос в Европе на российский сжиженный природный газ в этом году даже выше, чем может поставить Россия 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T16:35+0400

2023-09-03T16:35+0400

2023-09-03T16:58+0400

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саудовская аравия

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Почему Латвия решила отказаться от идеи строительства СПГ-терминала на своей территории? Как Россия и Саудовская Аравия определяют мировые цены на нефть? Сможет ли Киев убедить Вашингтон опустить потолок цен на российскую нефть? Обо всем подробнее смотрите в видео.

латвия

европа

саудовская аравия

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, экономика, в мире, латвия, европа, саудовская аравия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео