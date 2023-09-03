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Юшков: почему Латвия отказалась от постройки своего СПГ-терминала? – видео
Юшков: почему Латвия отказалась от постройки своего СПГ-терминала? – видео
Спрос в Европе на российский сжиженный природный газ в этом году даже выше, чем может поставить Россия 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T16:35+0400
2023-09-03T16:35+0400
2023-09-03T16:58+0400
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игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Почему Латвия решила отказаться от идеи строительства СПГ-терминала на своей территории? Как Россия и Саудовская Аравия определяют мировые цены на нефть? Сможет ли Киев убедить Вашингтон опустить потолок цен на российскую нефть? Обо всем подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, экономика, в мире, латвия, европа, саудовская аравия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, латвия, европа, саудовская аравия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков: почему Латвия отказалась от постройки своего СПГ-терминала? – видео
16:35 03.09.2023 (обновлено: 16:58 03.09.2023)
Спрос в Европе на российский сжиженный природный газ в этом году даже выше, чем может поставить Россия
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Почему Латвия решила отказаться от идеи строительства СПГ-терминала на своей территории? Как Россия и Саудовская Аравия определяют мировые цены на нефть? Сможет ли Киев убедить Вашингтон опустить потолок цен на российскую нефть?
Обо всем подробнее смотрите в видео.