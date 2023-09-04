https://sputnik-georgia.ru/20230904/bogatoe-gastronomicheskoe-priklyuchenie--bloomberg-posvyatil-gruzii-statyu-281921707.html

Богатое гастрономическое приключение – Bloomberg посвятил Грузии статью

Богатое гастрономическое приключение – Bloomberg посвятил Грузии статью

В Грузию приехали авторы самого популярного YouTube-блога о блюдах и напитках 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T12:14+0400

2023-09-04T12:14+0400

2023-09-04T12:37+0400

туризм

грузия

новости

тбилиси

кахети

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262330626_0:51:3169:1833_1920x0_80_0_0_b6980bdb4ec6a88e1e6ddd7c1bc3e527.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Информационное агентство Bloomberg посвятило статью туристическому потенциалу Грузии под названием "Богатое гастрономическое приключение в Грузии", где детально рассказано о напитках, блюдах, лучших исторических местах и курортах страны. Блогеры Джеим Поул Спарфод и Бенджамин Дэвид Эбрель, которые путешествовали по Грузии, чтобы поделиться впечатлениями с читателями Bloomberg, считаются создателями самых популярных видео о блюдах и напитках. Они имеют 2,7 миллиона подписчиков на своем канале Sorted Food в YouTube, который уже 13 лет предлагает своим зрителям видеоматериалы о национальной кухне разных стран. На этот раз команда Sorted Food рассказывает о кухне Грузии, традициях, ресторанах и шеф-поварах. В статье рассказывается о Cтаром Тбилиси, серных банях, исторических местах столицы, ресторанах, блюдах. Авторы статьи встретились с известными шеф-поварами Грузии и вместе с ними приготовили хинкали. Они также побывали в регионе Кахети, чтобы узнать, какую историю имеет вино длиной в восемь тысяч лет. В рамках рекламной кампании Bloomberg подготовит еще одну статью, цель которой – привлечь как можно больше туристов в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, тбилиси, кахети, bloomberg