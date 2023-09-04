https://sputnik-georgia.ru/20230904/bogatoe-gastronomicheskoe-priklyuchenie--bloomberg-posvyatil-gruzii-statyu-281921707.html
Богатое гастрономическое приключение – Bloomberg посвятил Грузии статью
Богатое гастрономическое приключение – Bloomberg посвятил Грузии статью
В Грузию приехали авторы самого популярного YouTube-блога о блюдах и напитках 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T12:14+0400
2023-09-04T12:14+0400
2023-09-04T12:37+0400
туризм
грузия
новости
тбилиси
кахети
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262330626_0:51:3169:1833_1920x0_80_0_0_b6980bdb4ec6a88e1e6ddd7c1bc3e527.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Информационное агентство Bloomberg посвятило статью туристическому потенциалу Грузии под названием "Богатое гастрономическое приключение в Грузии", где детально рассказано о напитках, блюдах, лучших исторических местах и курортах страны. Блогеры Джеим Поул Спарфод и Бенджамин Дэвид Эбрель, которые путешествовали по Грузии, чтобы поделиться впечатлениями с читателями Bloomberg, считаются создателями самых популярных видео о блюдах и напитках. Они имеют 2,7 миллиона подписчиков на своем канале Sorted Food в YouTube, который уже 13 лет предлагает своим зрителям видеоматериалы о национальной кухне разных стран. На этот раз команда Sorted Food рассказывает о кухне Грузии, традициях, ресторанах и шеф-поварах. В статье рассказывается о Cтаром Тбилиси, серных банях, исторических местах столицы, ресторанах, блюдах. Авторы статьи встретились с известными шеф-поварами Грузии и вместе с ними приготовили хинкали. Они также побывали в регионе Кахети, чтобы узнать, какую историю имеет вино длиной в восемь тысяч лет. В рамках рекламной кампании Bloomberg подготовит еще одну статью, цель которой – привлечь как можно больше туристов в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262330626_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2c4d3472320783fbafbd91a88f2d12c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, тбилиси, кахети, bloomberg
туризм, грузия, новости, тбилиси, кахети, bloomberg
Богатое гастрономическое приключение – Bloomberg посвятил Грузии статью
12:14 04.09.2023 (обновлено: 12:37 04.09.2023)
В Грузию приехали авторы самого популярного YouTube-блога о блюдах и напитках
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Информационное агентство Bloomberg посвятило статью туристическому потенциалу Грузии под названием "Богатое гастрономическое приключение в Грузии", где детально рассказано о напитках, блюдах, лучших исторических местах и курортах страны.
Блогеры Джеим Поул Спарфод и Бенджамин Дэвид Эбрель, которые путешествовали по Грузии, чтобы поделиться впечатлениями с читателями Bloomberg, считаются создателями самых популярных видео о блюдах и напитках. Они имеют 2,7 миллиона подписчиков на своем канале Sorted Food в YouTube, который уже 13 лет предлагает своим зрителям видеоматериалы о национальной кухне разных стран.
На этот раз команда Sorted Food рассказывает о кухне Грузии, традициях, ресторанах и шеф-поварах.
"Отличающаяся многообразными традициями Грузия является очень древней страной, которая находится на перекрестке. Тбилиси очень современный город. Грузия меньше Австрии и Ирландии, если вы ограничены во времени, ничего, вы все равно успеете увидеть исторические города, прекрасные горные села, морские, горные курорты и винные регионы", – говорится в статье.
В статье рассказывается о Cтаром Тбилиси, серных банях, исторических местах столицы, ресторанах, блюдах. Авторы статьи встретились с известными шеф-поварами Грузии и вместе с ними приготовили хинкали. Они также побывали в регионе Кахети, чтобы узнать, какую историю имеет вино длиной в восемь тысяч лет.
"Сентябрь – лучший период собрать урожай. В этот период проводятся фестивали, однако в Кахети, крае производства вина, в любое время можно изучить и ознакомиться с грузинским вином", – подчеркнуто в статье.
В рамках рекламной кампании Bloomberg подготовит еще одну статью, цель которой – привлечь как можно больше туристов в Грузию.