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Грузия развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства – премьер
Грузия развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства – премьер
Темпы развития экономики в Грузии необходимо усилить, заявил премьер 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T16:10+0400
2023-09-04T16:10+0400
2023-09-04T16:20+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузия крепнет, развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства, бедность и безработица находятся на историческом минимуме, а резервы страны – на историческом максимуме, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Ранее премьер говорил, что уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч. Премьер подчеркнул, что это произошло неслучайно. Что касается статистики по безработице, ее уровень во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек. Также Гарибашвили отметил очень высокую активность в бизнес-секторе. По статистике, число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2023 года в Грузии составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузия развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства – премьер
16:10 04.09.2023 (обновлено: 16:20 04.09.2023)
Темпы развития экономики в Грузии необходимо усилить, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузия крепнет, развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства, бедность и безработица находятся на историческом минимуме, а резервы страны – на историческом максимуме, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Ранее премьер говорил, что уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч.
"Уровень безработицы находится на историческом минимуме. Уровень бедности также находится на историческом минимуме, а резервы страны находятся на историческом максимуме и составляют 5,5 миллиарда долларов. Это значит, что страна крепнет, развивается, богатеет, и это нужно сохранить", – сказал Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что это произошло неслучайно.
"Это результат нашей правильной политики. Эти темпы необходимо еще больше усилить", – заявил он.
Что касается статистики по безработице, ее уровень во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек.
Также Гарибашвили отметил очень высокую активность в бизнес-секторе.
"Во втором квартале (2023 года – ред.) оборот бизнес-сектора увеличился на 15% и составил 48 миллиардов лари, а за два квартала оборот всего бизнес-сектора превысил 92 миллиарда лари, что очень приветствуется, потому что кажется, что бизнес идет за нами, есть больше уверенности, прогнозируемости. И все это, конечно, мы должны сохранить", – сказал премьер.
По статистике, число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2023 года в Грузии составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года.