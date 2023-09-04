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Грузия развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства – премьер

Грузия развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства – премьер

Темпы развития экономики в Грузии необходимо усилить, заявил премьер 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T16:10+0400

2023-09-04T16:10+0400

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грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузия крепнет, развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства, бедность и безработица находятся на историческом минимуме, а резервы страны – на историческом максимуме, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Ранее премьер говорил, что уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч. Премьер подчеркнул, что это произошло неслучайно. Что касается статистики по безработице, ее уровень во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек. Также Гарибашвили отметил очень высокую активность в бизнес-секторе. По статистике, число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2023 года в Грузии составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия