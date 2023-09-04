https://sputnik-georgia.ru/20230904/gruzovik-stolknulsya-s-mashinoy-skoroy-pomoschi-na-zapade-gruzii-est-postradavshie-281940974.html

Грузовик столкнулся с машиной скорой помощи на западе Грузии, есть пострадавшие

Грузовик столкнулся с машиной скорой помощи на западе Грузии, есть пострадавшие

На момент столкновения в машине скорой помощи находился пациент 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T20:22+0400

2023-09-04T20:22+0400

2023-09-04T20:22+0400

происшествия

грузия

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самегрело-земо сванети

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жертвы

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП с участием большегруза и машины скорой помощи в портовом городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) на западе Грузии, сообщает Первый канал. По словам очевидцев, столкновение произошло в одном из районов Поти – Малтаква. На момент столкновения в машине скорой помощи находился пациент. Пострадавшие были доставлены в клинику. На месте мобилизована полиция. По информации МВД, начато расследование по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

поти

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происшествия, грузия, новости, поти, самегрело-земо сванети, дтп, авария, жертвы