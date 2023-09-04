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Известная бельгийская группа Oscar and the Wolf снова выступит в Тбилиси
Известная бельгийская группа Oscar and the Wolf снова выступит в Тбилиси
Группа выступает в Тбилиси уже в третий раз 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T12:35+0400
2023-09-04T12:35+0400
2023-09-04T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известная бельгийская электро-поп-группа Oscar and the Wolf выступит на столичной площадке MONO HALL 6 октября, говорится в сообщении организаторов. Группа Oscar and the Wolf основана в 2010 году и в том же году выпустила два мини-альбома. Однако настоящую популярность коллектив получил спустя четыре года благодаря альбому Entity ("Существо"). В пластинку вошли хиты Princes, Undress и Strange Entity. Альбом был назван лучшим бельгийским дебютом 2014 года. Oscar and the Wolf – проект, который идеально выражает синтез звучания современного R&B и европейского электро-поп жанра. В состав коллектива входят музыканты Макс Коломби (вокал), Озан Боздаг (бас-гитара), Джаспер Буллинк (гитара) и Клаудио Ардуини (ударные). Интересно, что группа проводит концерт в Тбилиси уже в третий раз, ранее коллектив выступал перед грузинским слушателем в 2018 и 2019 годах. Организаторы отмечают, что на концерте будет возрастное ограничение 16+. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, тбилиси, oscar and the wolf
Известная бельгийская группа Oscar and the Wolf снова выступит в Тбилиси
12:35 04.09.2023 (обновлено: 13:01 04.09.2023)
Группа выступает в Тбилиси уже в третий раз
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известная бельгийская электро-поп-группа Oscar and the Wolf выступит на столичной площадке MONO HALL 6 октября, говорится в сообщении организаторов.
Группа Oscar and the Wolf основана в 2010 году и в том же году выпустила два мини-альбома. Однако настоящую популярность коллектив получил спустя четыре года благодаря альбому Entity ("Существо"). В пластинку вошли хиты Princes, Undress и Strange Entity. Альбом был назван лучшим бельгийским дебютом 2014 года.
Oscar and the Wolf – проект, который идеально выражает синтез звучания современного R&B и европейского электро-поп жанра.
В состав коллектива входят музыканты Макс Коломби (вокал), Озан Боздаг (бас-гитара), Джаспер Буллинк (гитара) и Клаудио Ардуини (ударные).
Интересно, что группа проводит концерт в Тбилиси уже в третий раз, ранее коллектив выступал перед грузинским слушателем в 2018 и 2019 годах.
Организаторы отмечают, что на концерте будет возрастное ограничение 16+.