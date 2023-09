https://sputnik-georgia.ru/20230904/izvestnaya-belgiyskaya-gruppa-oscar-and-the-wolf-snova-vystupit-v-tbilisi-281922042.html

Известная бельгийская группа Oscar and the Wolf снова выступит в Тбилиси

Известная бельгийская группа Oscar and the Wolf снова выступит в Тбилиси

Группа выступает в Тбилиси уже в третий раз 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T12:35+0400

2023-09-04T12:35+0400

2023-09-04T13:01+0400

новости

грузия

культура

тбилиси

oscar and the wolf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/33/246733375_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7168915b969cabaef50daa06448a00ef.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известная бельгийская электро-поп-группа Oscar and the Wolf выступит на столичной площадке MONO HALL 6 октября, говорится в сообщении организаторов. Группа Oscar and the Wolf основана в 2010 году и в том же году выпустила два мини-альбома. Однако настоящую популярность коллектив получил спустя четыре года благодаря альбому Entity ("Существо"). В пластинку вошли хиты Princes, Undress и Strange Entity. Альбом был назван лучшим бельгийским дебютом 2014 года. Oscar and the Wolf – проект, который идеально выражает синтез звучания современного R&B и европейского электро-поп жанра. В состав коллектива входят музыканты Макс Коломби (вокал), Озан Боздаг (бас-гитара), Джаспер Буллинк (гитара) и Клаудио Ардуини (ударные). Интересно, что группа проводит концерт в Тбилиси уже в третий раз, ранее коллектив выступал перед грузинским слушателем в 2018 и 2019 годах. Организаторы отмечают, что на концерте будет возрастное ограничение 16+. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, культура, тбилиси, oscar and the wolf