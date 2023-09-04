https://sputnik-georgia.ru/20230904/kak-v-gruzii-izmenilis-tseny-za-god--statistika-281928432.html
Как в Грузии изменились цены за год – статистика
Как в Грузии изменились цены за год – статистика
Годовая инфляция в Грузии в августе 2023 года составила 0,9% при целевом показателе 3% 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T20:00+0400
2023-09-04T20:00+0400
2023-09-04T20:00+0400
грузия
экономика
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281925807_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_e41466d341e5d430cdef54686ba8998c.png
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, за год в августе цены выросли на гостиницы и рестораны (7,2%) и алкогольные напитки и табак (5,7%), а снизились на транспорт (-7,9%), здравоохранение (-7,3%) и связь (-2,7%). Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию об изменении цен на товары и услуги за год. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что правительство будет максимально контролировать уровень инфляции в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281925807_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_afa02c2fce7f924a90b81e0b5edfe218.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, инфографика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфографика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как в Грузии изменились цены за год – статистика
Годовая инфляция в Грузии в августе 2023 года составила 0,9% при целевом показателе 3%
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, за год в августе цены выросли на гостиницы и рестораны (7,2%) и алкогольные напитки и табак (5,7%), а снизились на транспорт (-7,9%), здравоохранение (-7,3%) и связь (-2,7%). Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию об изменении цен на товары и услуги за год.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что правительство будет максимально контролировать уровень инфляции в стране.