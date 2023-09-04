https://sputnik-georgia.ru/20230904/kak-v-gruzii-izmenilis-tseny-za-god--statistika-281928432.html

Как в Грузии изменились цены за год – статистика

Как в Грузии изменились цены за год – статистика

Годовая инфляция в Грузии в августе 2023 года составила 0,9% при целевом показателе 3% 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T20:00+0400

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2023-09-04T20:00+0400

грузия

экономика

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, за год в августе цены выросли на гостиницы и рестораны (7,2%) и алкогольные напитки и табак (5,7%), а снизились на транспорт (-7,9%), здравоохранение (-7,3%) и связь (-2,7%). Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию об изменении цен на товары и услуги за год. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что правительство будет максимально контролировать уровень инфляции в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфографика, национальная служба статистики грузии "сакстат"