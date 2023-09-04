https://sputnik-georgia.ru/20230904/kakim-gruzinskim-blyudom-putin-ugoschal-erdogana-na-vstreche-v-sochi-281934842.html

Каким грузинским блюдом Путин угощал Эрдогана на встрече в Сочи

Каким грузинским блюдом Путин угощал Эрдогана на встрече в Сочи

На десерт для лидеров двух стран было "птичье молоко" 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T17:41+0400

2023-09-04T17:41+0400

2023-09-04T17:41+0400

новости

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В меню рабочего обеда президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана среди прочего вошло грузинское блюдо – суп-харчо с говядиной, передает корреспондент РИА Новости.В меню также значились салат из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром. Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом. А на десерт было "птичье молоко". На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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