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Каким грузинским блюдом Путин угощал Эрдогана на встрече в Сочи
Каким грузинским блюдом Путин угощал Эрдогана на встрече в Сочи
На десерт для лидеров двух стран было "птичье молоко" 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T17:41+0400
2023-09-04T17:41+0400
2023-09-04T17:41+0400
новости
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В меню рабочего обеда президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана среди прочего вошло грузинское блюдо – суп-харчо с говядиной, передает корреспондент РИА Новости.В меню также значились салат из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром. Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом. А на десерт было "птичье молоко". На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
новости, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
Каким грузинским блюдом Путин угощал Эрдогана на встрече в Сочи
На десерт для лидеров двух стран было "птичье молоко"
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik.
В меню рабочего обеда президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана среди прочего вошло грузинское блюдо – суп-харчо с говядиной, передает корреспондент РИА Новости
.
В меню также значились салат из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром. Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом. А на десерт было "птичье молоко".
На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское".