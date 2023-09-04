https://sputnik-georgia.ru/20230904/kogda-budet-zapuschena-protsedura-impichmenta-prezidenta-gruzii-281942888.html

Когда будет запущена процедура импичмента президента Грузии?

Когда будет запущена процедура импичмента президента Грузии?

Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T22:43+0400

2023-09-04T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Подготовка документов о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили завершится к среде, после чего их передадут в комитет по процедурным вопросам, а затем – в Конституционный суд, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания большинства. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией". Зурабишвили начала турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Причиной отказа в осуществлении зарубежных поездок в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата премьер Гарибашвили назвал потерю доверия к Зурабишвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, германия, брюссель, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, франк-вальтер штайнмайер, еврокомиссия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента