https://sputnik-georgia.ru/20230904/kto-v-eto-verit-semya-kaladze-otritsaet-prichastnost-k-vozvedeniyu-pamyatnika-v-samtredia-281936452.html

Кто в это верит? Семья Каладзе отрицает причастность к возведению памятника в Самтредиа

Кто в это верит? Семья Каладзе отрицает причастность к возведению памятника в Самтредиа

По слухам, памятник в виде мяча установили в Самтредиа в знак уважения к отцу мэра Тбилиси 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T18:22+0400

2023-09-04T18:22+0400

2023-09-04T18:22+0400

грузия

новости

тбилиси

имерети

каха каладзе

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе и члены его семьи не имеют отношения к возведению шарообразного памятника в Самтредиа (регион Имерети) – родном городе градоначальника, заявил он в беседе со СМИ. В СМИ появилась информация о том, что памятник в виде мяча установили в Самтредиа в знак уважения к отцу мэра Тбилиси Карло Каладзе. Мэр столицы, как известно, в прошлом был успешным футболистом, капитаном сборной Грузии и ведущим защитником итальянского "Милана". Его отец Карло также был футболистом и играл за "Локомотив". Каха Каладзе начал политическую карьеру в 2012 году, присоединившись к партии, основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 он стал депутатом парламента Грузии, а спустя несколько месяцев министром энергетики. По образованию Каладзе историк, однако прославился своей футбольной карьерой. С 1993 по 2012 год он был футболистом профессиональных футбольных клубов "Динамо Тбилиси", "Динамо Киев", "Милан", "Дженоа". Четырежды становился лучшим футболистом Грузии. В 2007 году основал инвестиционную группу "Кала Капитал". После был членом наблюдательского совета и основателем "Прогресс банка".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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