https://sputnik-georgia.ru/20230904/novyy-aeroport-poyavitsya-na-vostoke-gruzii-281929341.html

Новый аэропорт появится на востоке Грузии

Новый аэропорт появится на востоке Грузии

Аэропорт в Телави будет полностью соответствовать современным стандартам 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T15:29+0400

2023-09-04T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома в городе Телави (регион Кахети), он примет первых пассажиров в 2024 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как заявил глава грузинского правительства, для реализации проекта выделено 25 миллионов лари (более 9,6 миллиона долларов). По словам премьера, протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составит 1,7 тысячи метров, будут обустроены современные навигационные системы. В целом вся инфраструктура будет обновлена, созданы новые места для парковки, комфортные пространства для пассажиров, отметил Гарибашвили. В целом, по словам премьера, в стране будет шесть современных аэропорта. Глава грузинского правительства также отметил необходимость развития внутренних рейсов, внутренней авиации. Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года. На сегодняшний день внутренние полеты осуществляются из Тбилиси и Натахтари (близ Тбилиси) в Амбролаури, Батуми и Местиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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