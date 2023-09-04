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Новый аэропорт появится на востоке Грузии
Новый аэропорт появится на востоке Грузии
Аэропорт в Телави будет полностью соответствовать современным стандартам 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T15:29+0400
2023-09-04T15:29+0400
2023-09-04T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома в городе Телави (регион Кахети), он примет первых пассажиров в 2024 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как заявил глава грузинского правительства, для реализации проекта выделено 25 миллионов лари (более 9,6 миллиона долларов). По словам премьера, протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составит 1,7 тысячи метров, будут обустроены современные навигационные системы. В целом вся инфраструктура будет обновлена, созданы новые места для парковки, комфортные пространства для пассажиров, отметил Гарибашвили. В целом, по словам премьера, в стране будет шесть современных аэропорта. Глава грузинского правительства также отметил необходимость развития внутренних рейсов, внутренней авиации. Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года. На сегодняшний день внутренние полеты осуществляются из Тбилиси и Натахтари (близ Тбилиси) в Амбролаури, Батуми и Местиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, телави
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, телави
Новый аэропорт появится на востоке Грузии
15:29 04.09.2023 (обновлено: 16:28 04.09.2023)
Аэропорт в Телави будет полностью соответствовать современным стандартам
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома в городе Телави (регион Кахети), он примет первых пассажиров в 2024 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как заявил глава грузинского правительства, для реализации проекта выделено 25 миллионов лари (более 9,6 миллиона долларов).
"Как вам известно, в Телави был исторический аэродром. И на этом месте мы хотим обустроить, построить новую, современную инфраструктуру – создать новый телавский аэропорт. Мы начнем проектировку-строительство уже в этом году, и я хочу, чтобы аэропорт принял первых пассажиров примерно в мае-июне 2024 года", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составит 1,7 тысячи метров, будут обустроены современные навигационные системы. В целом вся инфраструктура будет обновлена, созданы новые места для парковки, комфортные пространства для пассажиров, отметил Гарибашвили.
"У Телави будет современный аэропорт. Это значит, что не только наши граждане, но и туристы смогут летать комфортно в течение дня, перемещаться из Телави в направлении Батуми, Местия, Амбролаури, Кутаиси", – заявил премьер.
В целом, по словам премьера, в стране будет шесть современных аэропорта.
"Аэропорт в Телави создаст дополнительное притяжение для туристов, для наших граждан, и передвижение станет еще более комфортным и быстрым", – добавил премьер.
Глава грузинского правительства также отметил необходимость развития внутренних рейсов, внутренней авиации.
"С этой целью правительство уже многие годы помогает местным компаниям, и мы еще больше расширим данное направление", – подчеркнул Гарибашвили.
Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года. На сегодняшний день внутренние полеты осуществляются из Тбилиси и Натахтари (близ Тбилиси) в Амбролаури, Батуми и Местиа.