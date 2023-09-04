Пешком по всему миру: как путешественник из Казахстана попал в Грузию – фото
Житель Казахстана Сарсенбай Котырашов в 73 года решил отправиться в пешее путешествие по всему миру, начав с Турции.
Житель Казахстана Сарсенбай Котырашов в 73 года решил отправиться в пешее путешествие по всему миру, начав с Турции.
Свой путь Сарсенбай Котырашов начал 2 августа, его маршрут пролегает через Грузию. До Стамбула путешественник планирует добраться до 12 октября.
Свой путь Сарсенбай Котырашов начал 2 августа, его маршрут пролегает через Грузию. До Стамбула путешественник планирует добраться до 12 октября.
В день путешественник проходит около 40 км, что зависит также от погоды.
В день путешественник проходит около 40 км, что зависит также от погоды.
Идет Сарсенбай налегке: из багажа у него рюкзак и чемодан, который он везет на тележке.
Идет Сарсенбай налегке: из багажа у него рюкзак и чемодан, который он везет на тележке.
Прошел уже почти месяц, и за это время Сарсенбай стер одну пару обуви, а также семь раз поменял шины на тележке.
Прошел уже почти месяц, и за это время Сарсенбай стер одну пару обуви, а также семь раз поменял шины на тележке.
По словам Сарсенбая члены его семьи – дочь, внук и два правнука – гордятся им и поддерживают идею.
По словам Сарсенбая члены его семьи – дочь, внук и два правнука – гордятся им и поддерживают идею.
Путешественник уже стал известным. Ранее он прошел пешком через весь Казахстан, чем и завоевал популярность среди соотечественников.
Путешественник уже стал известным. Ранее он прошел пешком через весь Казахстан, чем и завоевал популярность среди соотечественников.
Турция – не конечная цель Сарсенбая. Это лишь начало. Он планирует длительное кругосветное путешествие, которое завершится в августе 2025 года.
Турция – не конечная цель Сарсенбая. Это лишь начало. Он планирует длительное кругосветное путешествие, которое завершится в августе 2025 года.
После Турции Сарсенбай намерен пройти пешком до Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции.
После Турции Сарсенбай намерен пройти пешком до Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции.
Из Франции Сарсенбай отправится на самолете в США, где зимой планирует пройти несколько штатов пешком. Затем весной он снова на самолете отправится в Китай, дальше – Монголия, Россия. Завершится путешествие в Казахстане.
Из Франции Сарсенбай отправится на самолете в США, где зимой планирует пройти несколько штатов пешком. Затем весной он снова на самолете отправится в Китай, дальше – Монголия, Россия. Завершится путешествие в Казахстане.