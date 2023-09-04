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Пешком по всему миру: как путешественник из Казахстана попал в Грузию – фото
Пешком по всему миру: как путешественник из Казахстана попал в Грузию – фото
Путешественник из Казахстана, 73-летний Сарсенбай Котырашов, решил отправиться пешком из казахстанского города Атырау до Стамбула. Свой маршрут он проложил... 04.09.2023, Sputnik Грузия
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Цель Сарсенбая – побывать в разных странах мира, его пешее путешествие до Турции – это лишь начало. До этого Сарсенбай Котырашов прошел пешком весь Казахстан.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, казахстан, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, казахстан, фото

Пешком по всему миру: как путешественник из Казахстана попал в Грузию – фото

16:46 04.09.2023 (обновлено: 16:52 04.09.2023)
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Путешественник из Казахстана, 73-летний Сарсенбай Котырашов, решил отправиться пешком из казахстанского города Атырау до Стамбула. Свой маршрут он проложил через Грузию.
Цель Сарсенбая – побывать в разных странах мира, его пешее путешествие до Турции – это лишь начало. До этого Сарсенбай Котырашов прошел пешком весь Казахстан.
© photo: Sputnik / Stringer

Житель Казахстана Сарсенбай Котырашов в 73 года решил отправиться в пешее путешествие по всему миру, начав с Турции.

Житель Казахстана Сарсенбай Котырашов в 73 года решил отправиться в пешее путешествие по всему миру, начав с Турции. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Житель Казахстана Сарсенбай Котырашов в 73 года решил отправиться в пешее путешествие по всему миру, начав с Турции.

© photo: Sputnik / Stringer

Свой путь Сарсенбай Котырашов начал 2 августа, его маршрут пролегает через Грузию. До Стамбула путешественник планирует добраться до 12 октября.

Свой путь Сарсенбай Котырашов начал 2 августа, его маршрут пролегает через Грузию. До Стамбула путешественник планирует добраться до 12 октября. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Свой путь Сарсенбай Котырашов начал 2 августа, его маршрут пролегает через Грузию. До Стамбула путешественник планирует добраться до 12 октября.

© photo: Sputnik / Stringer

В день путешественник проходит около 40 км, что зависит также от погоды.

В день путешественник проходит около 40 км, что зависит также от погоды. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

В день путешественник проходит около 40 км, что зависит также от погоды.

© photo: Sputnik / Stringer

Идет Сарсенбай налегке: из багажа у него рюкзак и чемодан, который он везет на тележке.

Идет Сарсенбай налегке: из багажа у него рюкзак и чемодан, который он везет на тележке. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Идет Сарсенбай налегке: из багажа у него рюкзак и чемодан, который он везет на тележке.

© photo: Sputnik / Stringer

Прошел уже почти месяц, и за это время Сарсенбай стер одну пару обуви, а также семь раз поменял шины на тележке.

Прошел уже почти месяц, и за это время Сарсенбай стер одну пару обуви, а также семь раз поменял шины на тележке. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Прошел уже почти месяц, и за это время Сарсенбай стер одну пару обуви, а также семь раз поменял шины на тележке.

© photo: Sputnik / Stringer

По словам Сарсенбая члены его семьи – дочь, внук и два правнука – гордятся им и поддерживают идею.

По словам Сарсенбая члены его семьи – дочь, внук и два правнука – гордятся им и поддерживают идею. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

По словам Сарсенбая члены его семьи – дочь, внук и два правнука – гордятся им и поддерживают идею.

© photo: Sputnik / Stringer

Путешественник уже стал известным. Ранее он прошел пешком через весь Казахстан, чем и завоевал популярность среди соотечественников.

Путешественник уже стал известным. Ранее он прошел пешком через весь Казахстан, чем и завоевал популярность среди соотечественников. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Путешественник уже стал известным. Ранее он прошел пешком через весь Казахстан, чем и завоевал популярность среди соотечественников.

© photo: Sputnik / Stringer

Турция – не конечная цель Сарсенбая. Это лишь начало. Он планирует длительное кругосветное путешествие, которое завершится в августе 2025 года.

Турция – не конечная цель Сарсенбая. Это лишь начало. Он планирует длительное кругосветное путешествие, которое завершится в августе 2025 года. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Турция – не конечная цель Сарсенбая. Это лишь начало. Он планирует длительное кругосветное путешествие, которое завершится в августе 2025 года.

© photo: Sputnik / Stringer

После Турции Сарсенбай намерен пройти пешком до Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции.

После Турции Сарсенбай намерен пройти пешком до Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

После Турции Сарсенбай намерен пройти пешком до Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции.

© photo: Sputnik / Stringer

Из Франции Сарсенбай отправится на самолете в США, где зимой планирует пройти несколько штатов пешком. Затем весной он снова на самолете отправится в Китай, дальше – Монголия, Россия. Завершится путешествие в Казахстане.

Из Франции Сарсенбай отправится на самолете в США, где зимой планирует пройти несколько штатов пешком. Затем весной он снова на самолете отправится в Китай, дальше – Монголия, Россия. Завершится путешествие в Казахстане. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Из Франции Сарсенбай отправится на самолете в США, где зимой планирует пройти несколько штатов пешком. Затем весной он снова на самолете отправится в Китай, дальше – Монголия, Россия. Завершится путешествие в Казахстане.

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