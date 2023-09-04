https://sputnik-georgia.ru/20230904/peshkom-po-vsemu-miru-kak-puteshestvennik-iz-kazakhstana-popal-v-gruziyu---foto-281932121.html

Пешком по всему миру: как путешественник из Казахстана попал в Грузию – фото

Пешком по всему миру: как путешественник из Казахстана попал в Грузию – фото

Путешественник из Казахстана, 73-летний Сарсенбай Котырашов, решил отправиться пешком из казахстанского города Атырау до Стамбула. Свой маршрут он проложил... 04.09.2023, Sputnik Грузия

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Цель Сарсенбая – побывать в разных странах мира, его пешее путешествие до Турции – это лишь начало. До этого Сарсенбай Котырашов прошел пешком весь Казахстан.

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