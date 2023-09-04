https://sputnik-georgia.ru/20230904/pravitelstvo-beret-inflyatsiyu-pod-kontrol---premer-281934210.html

Правительство берет инфляцию под контроль – премьер

Правительство берет инфляцию под контроль – премьер

Снижение инфляции – вызов не только для Грузии, но и для всего мира, заявил премьер 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T17:00+0400

2023-09-04T17:00+0400

2023-09-04T17:04+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Правительство Грузии будет максимально контролировать уровень инфляции в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Годовая инфляция (август 2023 года к августу 2022 года) в Грузии составила 0,9% при целевом показателе 3%. За год в августе цены выросли на гостиницы и рестораны (7,2%) и алкогольные напитки и табак (5,7%), а снизились на транспорт (-7,9%), здравоохранение (-7,3%) и связь (-2,7%). Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%.По словам Гарибашвили, правительство предприняло довольно эффективные шаги для снижения инфляции, которая была вызовом не только для Грузии, но и для всего мира. Гарибашвили отметил, что в Грузии снизились цены на топливо, лекарства, широко потребляемые продукты питания. Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили