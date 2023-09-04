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Правительство берет инфляцию под контроль – премьер
Правительство берет инфляцию под контроль – премьер
Снижение инфляции – вызов не только для Грузии, но и для всего мира, заявил премьер 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T17:00+0400
2023-09-04T17:00+0400
2023-09-04T17:04+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Правительство Грузии будет максимально контролировать уровень инфляции в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Годовая инфляция (август 2023 года к августу 2022 года) в Грузии составила 0,9% при целевом показателе 3%. За год в августе цены выросли на гостиницы и рестораны (7,2%) и алкогольные напитки и табак (5,7%), а снизились на транспорт (-7,9%), здравоохранение (-7,3%) и связь (-2,7%). Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%.По словам Гарибашвили, правительство предприняло довольно эффективные шаги для снижения инфляции, которая была вызовом не только для Грузии, но и для всего мира. Гарибашвили отметил, что в Грузии снизились цены на топливо, лекарства, широко потребляемые продукты питания. Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
Правительство берет инфляцию под контроль – премьер
17:00 04.09.2023 (обновлено: 17:04 04.09.2023)
Снижение инфляции – вызов не только для Грузии, но и для всего мира, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Правительство Грузии будет максимально контролировать уровень инфляции в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Годовая инфляция (август 2023 года к августу 2022 года) в Грузии составила 0,9% при целевом показателе 3%. За год в августе цены выросли на гостиницы и рестораны (7,2%) и алкогольные напитки и табак (5,7%), а снизились на транспорт (-7,9%), здравоохранение (-7,3%) и связь (-2,7%). Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%.
"Хочу сказать населению, что мы будем максимально контролировать уровень инфляции. Инфляция 0,9% – это означает, что уровень инфляции удерживается ниже целевого показателя в 3%, установленного Нацбанком", – заявил он.
По словам Гарибашвили, правительство предприняло довольно эффективные шаги для снижения инфляции, которая была вызовом не только для Грузии, но и для всего мира.
"Инфляция в августе месяце 0,9%, безусловно, является большим достижением, в то время как высокая инфляция и высокие цены остаются вызовом для Европы, Америки и всего развитого мира" – сказал он.
Гарибашвили отметил, что в Грузии снизились цены на топливо, лекарства, широко потребляемые продукты питания.
"Мы будем это регулярно проверять. Несколько дней назад я беседовал с главой Агентства конкуренции и попросил его еще раз проверить, насколько добросовестно устанавливаются маржи на потребительские товары", – заявил премьер.
Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.