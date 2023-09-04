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Приставал к старшекласснице: школьного водителя в Грузии приговорили к 9 годам тюрьмы
Приставал к старшекласснице: школьного водителя в Грузии приговорили к 9 годам тюрьмы
По данным СМИ, преступник является мужем директрисы 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T15:51+0400
2023-09-04T15:51+0400
2023-09-04T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд признал виновным школьного водителя, который приставал к старшекласснице, приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.На суде подтвердилось, что 28 апреля 2023 года обвиняемый, осуществлявший перевозку школьников на микроавтобусе, принуждал 16-летнюю потерпевшую к совершению иных действий сексуального характера. В мае ему было предъявлено обвинение.Максимальное наказание за преступление – 15 лет лишения свободы. Видеозапись с кадрами, где видно как 62-летний мужчина , вероятно, осуществляет действие сексуального характера по отношению к школьнице, появились в социальной сети 6 мая. По информации СМИ, речь идет о школьнице из района Вани (регион Имерети), которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы, который работал водителем и перевозил учеников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети, тбилиси, кутаисский городской суд
происшествия, грузия, новости, имерети, тбилиси, кутаисский городской суд
Приставал к старшекласснице: школьного водителя в Грузии приговорили к 9 годам тюрьмы
15:51 04.09.2023 (обновлено: 16:22 04.09.2023)
По данным СМИ, преступник является мужем директрисы
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд признал виновным школьного водителя, который приставал к старшекласснице, приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.
На суде подтвердилось, что 28 апреля 2023 года обвиняемый, осуществлявший перевозку школьников на микроавтобусе, принуждал 16-летнюю потерпевшую к совершению иных действий сексуального характера. В мае ему было предъявлено обвинение.
Максимальное наказание за преступление – 15 лет лишения свободы.
Видеозапись с кадрами, где видно как 62-летний мужчина , вероятно, осуществляет действие сексуального характера по отношению к школьнице, появились в социальной сети 6 мая.
По информации СМИ, речь идет о школьнице из района Вани (регион Имерети), которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы, который работал водителем и перевозил учеников.