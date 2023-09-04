https://sputnik-georgia.ru/20230904/rozhdestvo-bogoroditsy-2023-kakogo-chisla-prazdnik-po-tserkovnomu-kalendaryu-281938878.html

Рождество Богородицы 2023: какого числа праздник по церковному календарю?

Рождество Богородицы 2023: какого числа праздник по церковному календарю?

Рождество Пресвятой Богородицы – один из главных праздников в православном церковном календаре, посвященный событиям из земной жизни Спасителя и Богоматери 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T21:47+0400

2023-09-04T21:47+0400

2023-09-04T21:47+0400

справки

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Рождества Богородицы – это праздник всемирной радости, в который Господь даровал людям надежду на приход Спасителя в мир. Какого числа отмечают Рождество Богородицы в 2023-м по православному церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Рождество Богородицы Пресвятая Богородица родилась в небольшом городе Назарете, в Галилее. Родители Богоматери, Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонного возраста, не имели детей. В библейские времена бездетность считалась наказанием за грехи, и к праведным супругам соотечественники часто относились незаслуженно презрительно. Как-то они отправились в Иерусалимский храм, чтобы в один из праздников принести Богу положенные жертвы. Однако первосвященник не принял жертвы от бездетного Иоакима, полагая, что старец не имеет Божьего благословения. Иоаким, сильно опечалившись, ушел прямо из храма в пустыню, где сорок дней постился и молился Богу, прося Его о милости. Узнав о решении мужа, Анна тоже стала поститься и просить Всевышнего даровать им ребенка, обещая рожденное дитя посвятить Богу. Господь услышал молитвы безутешных праведников – ангел возвестил Иоакиму и Анне, что у них родится дочь, которую весь человеческий род благословит. Родители назвали девочку Марией и воспитывали в любви к Всевышнему. В трехлетнем возрасте малышку отвели в Иерусалимский храм и посвятили на служение Господу. Церковный календарь Дата Рождества Пресвятой Богородицы в церковном календаре неизменна – православные отмечают ежегодно праздник 21 сентября. Первый храм, посвященный Рождеству Богородицы, возвели в Иерусалиме еще в IV веке, однако праздник отмечать стали гораздо позже. Впервые праздник Рождества Богородицы упоминают в V веке римский папа Геласий и патриарх Константинопольский Прокл. Примерно в это же время Рождество Богородицы внесли в церковный календарь. О празднике Рождества Богоматери пишут также Иоанн Златоуст, святитель Епифан и блаженный Августин. Греческая церковь стала отмечать праздник с большой торжественностью с VII-VIII вв. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки