https://sputnik-georgia.ru/20230904/uroven-inflyatsii-v-gruzii-vyros-v-avguste--dannye-statistiki-281925626.html

Уровень инфляции в Грузии вырос в августе – данные статистики

Уровень инфляции в Грузии вырос в августе – данные статистики

Больше всего за год в Грузии цены понизились на транспорт 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T14:30+0400

2023-09-04T14:30+0400

2023-09-04T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Годовая инфляция (август 2023 года к августу 2022 года) в Грузии составила 0,9% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (июль 2023 года к июлю 2022 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%. За год в августе цены выросли на гостиницы и рестораны (7,2%) и алкогольные напитки и табак (5,7%), а снизились на транспорт (-7,9%), здравоохранение (-7,3%) и связь (-2,7%). Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%. В августе 2023 года, по сравнению с июлем 2023 года, уровень инфляции составил 0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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