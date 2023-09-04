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Восемь предприятий загрязняли воздух на востоке Грузии

Восемь предприятий загрязняли воздух на востоке Грузии

В результате проверки два предприятия были закрыты, еще шесть были оштрафованы 04.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии в результате проверки в регионе Квемо Картли выявили восемь компаний, загрязняющих воздух. Нарушения были выявлены в компаниях, занимающихся производством гипсового мергеля и перлита, восстановлением и переработкой вторичных масел и свинцовых отходов. В результате проверки два предприятия были закрыты, а шесть – оштрафованы. Соответствующие дела переданы суду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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