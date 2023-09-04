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Восемь предприятий загрязняли воздух на востоке Грузии
Восемь предприятий загрязняли воздух на востоке Грузии
В результате проверки два предприятия были закрыты, еще шесть были оштрафованы 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T10:02+0400
2023-09-04T10:02+0400
2023-09-04T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии в результате проверки в регионе Квемо Картли выявили восемь компаний, загрязняющих воздух. Нарушения были выявлены в компаниях, занимающихся производством гипсового мергеля и перлита, восстановлением и переработкой вторичных масел и свинцовых отходов. В результате проверки два предприятия были закрыты, а шесть – оштрафованы. Соответствующие дела переданы суду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, квемо картли
грузия, новости, тбилиси, квемо картли
Восемь предприятий загрязняли воздух на востоке Грузии
В результате проверки два предприятия были закрыты, еще шесть были оштрафованы
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии в результате проверки в регионе Квемо Картли выявили восемь компаний, загрязняющих воздух.
Нарушения были выявлены в компаниях, занимающихся производством гипсового мергеля и перлита, восстановлением и переработкой вторичных масел и свинцовых отходов.
В результате проверки два предприятия были закрыты, а шесть – оштрафованы. Соответствующие дела переданы суду.