Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230905/281947336.html
Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи
Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи
Гости фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, не могут его покинуть из-за проливных дождей 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T17:26+0400
2023-09-05T17:26+0400
мультимедиа
фотография
новости в фотографиях
фотоленты
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281947515_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_51da19742105fd412b11a4a1bd7b5b94.jpg
Из-за обильных осадков земля превратилась в глубокую грязь, по которой не могут проехать машины. Въезд на фестиваль и выезд с него временно закрыты, на территории разрешено движение только автомобилей экстренных служб.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281947515_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b95324d12d084a1904a4aa3ef1f51c79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, сша, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, сша, в мире

Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи

17:26 05.09.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Гости фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, не могут его покинуть из-за проливных дождей
Из-за обильных осадков земля превратилась в глубокую грязь, по которой не могут проехать машины. Въезд на фестиваль и выезд с него временно закрыты, на территории разрешено движение только автомобилей экстренных служб.
© AFP 2023 / Julie Jammot

В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man.

В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man.

© AFP 2023 / Julie Jammot

Мероприятие должно было завершиться в первый понедельник сентября, однако площадка фестиваля превратилась в непролазную грязь, как и основная дорога.

Мероприятие должно было завершиться в первый понедельник сентября, однако площадка фестиваля превратилась в непролазную грязь, как и основная дорога. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

Мероприятие должно было завершиться в первый понедельник сентября, однако площадка фестиваля превратилась в непролазную грязь, как и основная дорога.

© AFP 2023 / Julie Jammot

Участникам посоветовали экономить воду, еду и топливо, потому что транспортного сообщения с внешним миром нет.

Участникам посоветовали экономить воду, еду и топливо, потому что транспортного сообщения с внешним миром нет. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

Участникам посоветовали экономить воду, еду и топливо, потому что транспортного сообщения с внешним миром нет.

© AFP 2023 / Julie Jammot

Когда и как будет осуществляться эвакуация посетителей, тоже не уточняется.

Когда и как будет осуществляться эвакуация посетителей, тоже не уточняется. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

Когда и как будет осуществляться эвакуация посетителей, тоже не уточняется.

© AFP 2023 / Julie Jammot

По данным местных метеорологических служб, только за сутки с пятницы на субботу в пустыне Невада выпала 2–3-месячная норма осадков.

По данным местных метеорологических служб, только за сутки с пятницы на субботу в пустыне Невада выпала 2–3-месячная норма осадков. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

По данным местных метеорологических служб, только за сутки с пятницы на субботу в пустыне Невада выпала 2–3-месячная норма осадков.

© AFP 2023 / Julie Jammot

Очевидцы сообщают, что обычно сухая земля из-за ливней превратилась в слой жидкой грязи по щиколотку.

Очевидцы сообщают, что обычно сухая земля из-за ливней превратилась в слой жидкой грязи по щиколотку. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

Очевидцы сообщают, что обычно сухая земля из-за ливней превратилась в слой жидкой грязи по щиколотку.

© AFP 2023 / Julie Jammot

Точное количество посетителей Burning Man, находящихся сейчас в пустыне, неизвестно.

Точное количество посетителей Burning Man, находящихся сейчас в пустыне, неизвестно. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

Точное количество посетителей Burning Man, находящихся сейчас в пустыне, неизвестно.

© AFP 2023 / Julie Jammot

На фестиваль было продано около 70 тысяч билетов.

На фестиваль было продано около 70 тысяч билетов. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2023 / Julie Jammot

На фестиваль было продано около 70 тысяч билетов.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0