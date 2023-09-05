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Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи
Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи
Гости фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, не могут его покинуть из-за проливных дождей 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T17:26+0400
2023-09-05T17:26+0400
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Из-за обильных осадков земля превратилась в глубокую грязь, по которой не могут проехать машины. Въезд на фестиваль и выезд с него временно закрыты, на территории разрешено движение только автомобилей экстренных служб.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, сша, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, сша, в мире
Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи
Гости фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, не могут его покинуть из-за проливных дождей
Из-за обильных осадков земля превратилась в глубокую грязь, по которой не могут проехать машины. Въезд на фестиваль и выезд с него временно закрыты, на территории разрешено движение только автомобилей экстренных служб.
© AFP 2023 / Julie Jammot
В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man.
В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man.
© AFP 2023 / Julie Jammot
Мероприятие должно было завершиться в первый понедельник сентября, однако площадка фестиваля превратилась в непролазную грязь, как и основная дорога.
Мероприятие должно было завершиться в первый понедельник сентября, однако площадка фестиваля превратилась в непролазную грязь, как и основная дорога.
© AFP 2023 / Julie Jammot
Участникам посоветовали экономить воду, еду и топливо, потому что транспортного сообщения с внешним миром нет.
Участникам посоветовали экономить воду, еду и топливо, потому что транспортного сообщения с внешним миром нет.
© AFP 2023 / Julie Jammot
Когда и как будет осуществляться эвакуация посетителей, тоже не уточняется.
Когда и как будет осуществляться эвакуация посетителей, тоже не уточняется.
© AFP 2023 / Julie Jammot
По данным местных метеорологических служб, только за сутки с пятницы на субботу в пустыне Невада выпала 2–3-месячная норма осадков.
По данным местных метеорологических служб, только за сутки с пятницы на субботу в пустыне Невада выпала 2–3-месячная норма осадков.
© AFP 2023 / Julie Jammot
Очевидцы сообщают, что обычно сухая земля из-за ливней превратилась в слой жидкой грязи по щиколотку.
Очевидцы сообщают, что обычно сухая земля из-за ливней превратилась в слой жидкой грязи по щиколотку.
© AFP 2023 / Julie Jammot
Точное количество посетителей Burning Man, находящихся сейчас в пустыне, неизвестно.
Точное количество посетителей Burning Man, находящихся сейчас в пустыне, неизвестно.
© AFP 2023 / Julie Jammot
На фестиваль было продано около 70 тысяч билетов.
На фестиваль было продано около 70 тысяч билетов.