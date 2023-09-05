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Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи

Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США из-за проливных дождей и грязи

Гости фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, не могут его покинуть из-за проливных дождей 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T17:26+0400

2023-09-05T17:26+0400

2023-09-05T17:26+0400

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Из-за обильных осадков земля превратилась в глубокую грязь, по которой не могут проехать машины. Въезд на фестиваль и выезд с него временно закрыты, на территории разрешено движение только автомобилей экстренных служб.

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