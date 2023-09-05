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ООН предложила независимый механизм от SWIFT по оплате продовольствия РФ – Эрдоган

ООН предложила независимый механизм от SWIFT по оплате продовольствия РФ – Эрдоган

Запад благодарит Турцию за посредничество по зерновой сделке, отметил политик 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. ООН предложила независимый от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам политика, из-за санкций британская страховая компания не страхует российские суда, а из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы. Теперь благодаря постоянному содействию Турции в этом процессе поставила точку Организация Объединенных Наций, отметил президент.По его словам, в ООН также сообщили о работе над вопросом страхования судов.Эрдоган указал, что Запад благодарит Турцию за посредничество по зерновой сделке, но выражает другую позицию по вопросу SWIFT и страхования российских судов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, турция, тбилиси, сочи, реджеп тайип эрдоган, оон, украина, обострение ситуации вокруг украины