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Русофобия и неонацизм стали нормой в Прибалтике и на Украине, заявил Путин
Русофобия и неонацизм стали нормой в Прибалтике и на Украине, заявил Путин
Пропаганда нацизма в той же Украине вообще стала нормой, будто и не было Нюрнберга, отметил Путин 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин.Политик сделал заявление на заседании Российского организационного комитета "Победа".Путин добавил, что история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы"."И нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода", – добавил глава государства.После начала конфликта на Украине и введения санкций против России в странах Балтии усилились антироссийские настроения, а также участились случаи притеснения русскоговорящих жителей и граждан РФ. Так, власти Литвы, Латвии и Эстонии регулярно выступают с русофобскими заявлениями, призывают к усилению санкционного давления и стремятся избавиться от "всего советского" – памятников, названий улиц, площадей и других мемориальных объектов.Жители Прибалтики, которые пытаются объективно оценивать ситуацию и мнение которых расходится с официальной линией балтийских властей, испытывают постоянное давление и угрозы уголовного преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, украина, литва, латвия, владимир путин
россия, новости, в мире, украина, литва, латвия, владимир путин
Русофобия и неонацизм стали нормой в Прибалтике и на Украине, заявил Путин
Пропаганда нацизма в той же Украине вообще стала нормой, будто и не было Нюрнберга, отметил Путин
ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политик сделал заявление на заседании Российского организационного комитета "Победа".
"Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит: снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", – цитирует Путина РИА Новости.
Путин добавил, что история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы".
"И нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода", – добавил глава государства.
После начала конфликта на Украине и введения санкций против России в странах Балтии усилились антироссийские настроения, а также участились случаи притеснения русскоговорящих жителей и граждан РФ. Так, власти Литвы, Латвии и Эстонии регулярно выступают с русофобскими заявлениями, призывают к усилению санкционного давления и стремятся избавиться от "всего советского" – памятников, названий улиц, площадей и других мемориальных объектов.
Жители Прибалтики, которые пытаются объективно оценивать ситуацию и мнение которых расходится с официальной линией балтийских властей, испытывают постоянное давление и угрозы уголовного преследования.