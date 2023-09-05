https://sputnik-georgia.ru/20230905/blagotvoritelnost-i-gruziya--kakie-fondy-pomogayut-lyudyam-281963432.html

Благотворительность и Грузия – какие фонды помогают людям?

Благотворительность и Грузия – какие фонды помогают людям?

По случаю Международного дня благотворительности Sputnik Грузия собрал для вас список благотворительных организаций 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T17:51+0400

2023-09-05T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Несмотря на то, что на дворе XXI век и, казалось бы, в современном мире не должно быть такого вызова, как нищета и голод, эти проблемы все еще сохраняются во всех странах в независимости от их экономического и социального развития.Международный день благотворительности отмечается каждый год 5 сентября. Эта дата приурочена ко дню кончины матери Терезы, которая в 1979 году была награждена Нобелевской премией "за деятельность по борьбе с бедностью и за помощь людям".В честь этого дня Sputnik Грузия собрал список тех фондов, которые уже не один год занимаются благотворительностью и стараются безвозмездно помочь людям в Грузии.1. Фонд СолидарностиФонд Солидарности был создан в июне 2014 года по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Цель фонда – помочь детям и подросткам в возрасте до 22 лет с онкологическими заболеваниями.Фонд финансирует диагностику и лечение пациентов как в Грузии, так и за ее пределами. Донорами фонда являются как простые граждане, так и государственный или частный сектор. Контакты: 032 2 51 00 26, благотворительный номер: 0901 12 12 12, Адрес: Тбилиси, проспект А. Церетели, 144, e-mail: solidarity@moh.gov.ge.2. Фонд монаха АндриаФонд монаха Андриа был основан в 2012 году. Он помогает детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. С помощью пожертвований фонд построил дом, в котором тяжело больные дети и их семьи могут получить различную помощь. Сюда за утешением обращаются и родители безнадежно больных детей.Фонд носит имя монаха Андрия (в мире Нугзар Милорава), который умер от рака в возрасте 17 лет. После его смерти его мать Тинатин решила посвятить свою жизнь детям, больным онкологией, и создать фонд, который будет носить имя её сына. Контакты: 591 81 88 13,Адрес: Тбилиси, село Дигоми, улица Агмашенебели, 1-й переулок, 8, e-mail: monkandrew.fund@gmail.com3. Катарсис – международный гуманитарный союзЭтот союз был основан в 1990 году в период глубокого социально-экономического и культурного кризиса. Катарсис предлагает различные услуги социально незащищенным пожилым людям. В частности, для них работают столовая, центры реабилитации и релаксации, предоставляются медицинские и аптечные сервисы, библиотека и так далее. Помимо этого, в комплексе работают фольклорные группы, а также группы популярной музыки, театр для пожилых людей, интернет-кафе, молельня и многое другое. У Катарсиса есть свои филиалы в шести регионах Грузии. Они обслуживают более 1,5 тысячи человек. За 30 лет фонд помог более 2,1 миллиона гражданам в Грузии.Контакты: 295 16 46, 296 05 05, 577 71 91 92Адрес: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 121, e-mail: catharsis-1@gmail.com Сайт: www.catharsis.ge.4. Фонд имени Дмитрия ЦинцадзеИстория создания фонда связана с объединением грузинских журналистов во имя спасения жизни коллеги, телеоператора Дмитрия Цинцадзе, который заболел онкологией, и было необходимо собрать сумму для его лечения. Когда цель была достигнута и Дмитрий смог продолжить лечение в Германии, журналисты решили не останавливаться на спасении одной жизни. Они решили основать благотворительный фонд, который поможет детям и подросткам до 18 лет, больным лейкемией. Контакт: 599 33 48 13Адрес: Тбилиси, ул. Костава, 68, e-mail: info@sicocxle.ge5. "Каритас – Грузия"Это один из самых старых благотворительных фондов, работающих в Грузии. Он функционирует в стране с 1994 года и за 30 лет помог более 2,1 миллиона гражданам. До сих пор фонд активно реагирует на чрезвычайные ситуации, социальные проблемы и оказывает различную помощь.Контакты: 225 13 87, 032 2 21 78 19Адрес: Тбилиси, плато Нуцубидзе 2-й микрорайон, 3 А, e-mail: caritas-georgia@caritas.ge Сайт: www.caritas.ge6. Перечень благотворительных организаций мы завершим именем необычного человека – Аки Синджикашвили. Его в Грузии знают многие. Он совершенно безвозмездно помогает бездомным и всем, кто оказался в сложной ситуации.Ака с помощью пожертвований и волонтеров строит и ремонтирует дома бездомным, собирает для них одежду и еду, покупает технику, чинит крыши и просто в корне меняет жизнь людей, потерявших последнюю каплю надежды.А ведь часто помощь приходит именно тогда, когда человек находится в полном отчаянии. Слоганы фонда Аки призывают к содействию, состраданию и оказанию помощи – "Доброта заразительна, мы сами поможем друг другу".Ака верит, что человек рождается для того, чтобы помогать ближнему и доброта является его предназначение, природным качеством, о котором нужно всегда помнить.Связаться с Акой и помочь ему в его важном деле можно по номеру: 558 18 12 18Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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