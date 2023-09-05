https://sputnik-georgia.ru/20230905/gruzinskie-tyazheloatlety-otpravilis-na-chm-v-saudovskuyu-araviyu--281937355.html

Грузинские тяжелоатлеты отправились на ЧМ в Саудовскую Аравию

Грузинские тяжелоатлеты отправились на ЧМ в Саудовскую Аравию

Грузинские тяжелоатлеты поборются за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже 05.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Грузии по тяжелой атлетике отправилась на чемпионат мира в Саудовскую Аравию в составе 11 спортсменов, сообщает Федерация тяжелой атлетики.Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 4 по 17 сентября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Грузинские тяжелоатлеты под руководством главного тренера Георгия Асанидзе поборются за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже. Состав сборной Грузии и расписание состязаний спортсменов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, саудовская аравия, тбилиси, париж, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, анастасия готфрид