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Грузинские тяжелоатлеты отправились на ЧМ в Саудовскую Аравию
Грузинские тяжелоатлеты отправились на ЧМ в Саудовскую Аравию
Грузинские тяжелоатлеты поборются за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T09:21+0400
2023-09-05T09:21+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Грузии по тяжелой атлетике отправилась на чемпионат мира в Саудовскую Аравию в составе 11 спортсменов, сообщает Федерация тяжелой атлетики.Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 4 по 17 сентября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Грузинские тяжелоатлеты под руководством главного тренера Георгия Асанидзе поборются за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже. Состав сборной Грузии и расписание состязаний спортсменов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, саудовская аравия, тбилиси, париж, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, анастасия готфрид
спорт, грузия, новости, саудовская аравия, тбилиси, париж, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, анастасия готфрид
Грузинские тяжелоатлеты отправились на ЧМ в Саудовскую Аравию
Грузинские тяжелоатлеты поборются за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Грузии по тяжелой атлетике отправилась на чемпионат мира в Саудовскую Аравию в составе 11 спортсменов, сообщает Федерация тяжелой атлетики.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 4 по 17 сентября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Грузинские тяжелоатлеты под руководством главного тренера Георгия Асанидзе поборются за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже.
Состав сборной Грузии и расписание состязаний спортсменов:
5 сентября в 20:00 – Рамин Шамилишвили (55 кг)
6 сентября в 12:30 – Годердзи Берделидзе (61 кг)
6 сентября в 17:30 – Шота Мишвелидзе (61 кг)
7 сентября в 20:00 – Гога Чхеидзе (67 кг)
11 сентября в 15:00 – Реваз Давитадзе (89 кг)
14 сентября в 12:30 – Ираклий Чхеидзе (102 кг)
16 сентября, 10:30 – Анастасия Готфрид (+87 кг)
16 сентября, 20:00 – Заза Ломтадзе/Георгий Чхеидзе (109 кг)
17 сентября в 15:00 – Бакар Турманидзе (+109 кг)
17 сентября в 17:30 – Лаша Талахадзе (+109 кг)