https://sputnik-georgia.ru/20230905/gruzinskiy-v-prioritete-skolko-kompaniy-nakazali-za-prenebrezhenie-gosudarstvennym-yazykom-281890295.html

Грузинский в приоритете: сколько компаний наказали за пренебрежение государственным языком

Грузинский в приоритете: сколько компаний наказали за пренебрежение государственным языком

Большинство нарушений было выявлено в черноморском городе Батуми 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии изучает факты нарушения прав потребителей 14 компаниями, которые не предоставляли информацию на государственном языке страны, говорится в информации ведомства, предоставленной по запросу депутатов. Обслуживание и предоставление информации на государственном языке Грузии является обязанностью торговых объектов на территории страны. Обязанность гарантирована законом, и любой потребитель может подать жалобу о нарушении закона. Всего, по данным Национального агентства конкуренции, проверка началась в отношении 20 объектов, в шести из них нарушений не было выявлено, а в одном компания решила проблему сама. Что касается остальных 13 объектов, 10 из которых расположены в черноморском городе Батуми, изучение вопроса продолжается. При этом по 10 объектам в Батуми жалобу подала Муниципальная инспекция курорта. Нарушение правила предоставления информации о продукции на государственном языке влечет за собой предупреждение, а после – штраф для объекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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