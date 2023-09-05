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Иностранцы пытались ввезти в Грузию оружие и боеприпасы

Иностранцы пытались ввезти в Грузию оружие и боеприпасы

Таможенники обнаружили пистолет с обоймой, пневматическое оружие, а также обойму автоматического оружия 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза в страну огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии.Инциденты произошли на ТПП "Вале" (грузино-турецкая граница) и "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница). Оружие и боеприпасы были обнаружены в автомобилях иностранных граждан, а именно: пистолет с обоймой, пневматическое оружие, а также обойма автоматического оружия и 25 патронов.Материалы дел нарушителей переданы в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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