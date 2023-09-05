https://sputnik-georgia.ru/20230905/kogda-zavershatsya-ukrepitelnye-raboty-skalistogo-sklona-na-odnom-iz-shosse-tbilisi-281939085.html

Когда завершатся укрепительные работы скалистого склона на одном из шоссе Тбилиси?

Когда завершатся укрепительные работы скалистого склона на одном из шоссе Тбилиси?

Работы ведутся, чтобы устранить опасность камнепада 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T07:01+0400

2023-09-05T07:01+0400

2023-09-05T07:01+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

каха каладзе

ираклий бенделиани

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Работы по укреплению скалистого склона на тбилисском шоссе Чабуа Амиреджиби идут полным ходом и завершатся в ноябре, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. После проливных дождей на этой территории дороги возникли проблемы из-за камнепада. Движение автотранспорта в целях безопасности было приостановлено, там сейчас делают защитные сетки против камнепада. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, на данном склоне два проблемных места. Мэр ознакомился с текущими работами вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани. Специалисты ведут исследование, где и на каком расстоянии должны быть установлены поперечные анкеры. "Безусловно, после проведения этих работ этот склон будет безопасным. Много лет назад, когда этот проект осуществился, защитная сетка была установлена только на конкретном участке. А в будущем мы осуществим проект, который будет стоить около 17 миллионов лари и является важным для безопасности", - подчеркнул Каладзе. Склон уже очищен от аварийных фрагментов, завершен демонтаж старой, амортизированной сетки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани