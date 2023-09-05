https://sputnik-georgia.ru/20230905/kogda-zavershatsya-ukrepitelnye-raboty-skalistogo-sklona-na-odnom-iz-shosse-tbilisi-281939085.html
Когда завершатся укрепительные работы скалистого склона на одном из шоссе Тбилиси?
Когда завершатся укрепительные работы скалистого склона на одном из шоссе Тбилиси?
Работы ведутся, чтобы устранить опасность камнепада 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T07:01+0400
2023-09-05T07:01+0400
2023-09-05T07:01+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
каха каладзе
ираклий бенделиани
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Работы по укреплению скалистого склона на тбилисском шоссе Чабуа Амиреджиби идут полным ходом и завершатся в ноябре, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. После проливных дождей на этой территории дороги возникли проблемы из-за камнепада. Движение автотранспорта в целях безопасности было приостановлено, там сейчас делают защитные сетки против камнепада. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, на данном склоне два проблемных места. Мэр ознакомился с текущими работами вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани. Специалисты ведут исследование, где и на каком расстоянии должны быть установлены поперечные анкеры. "Безусловно, после проведения этих работ этот склон будет безопасным. Много лет назад, когда этот проект осуществился, защитная сетка была установлена только на конкретном участке. А в будущем мы осуществим проект, который будет стоить около 17 миллионов лари и является важным для безопасности", - подчеркнул Каладзе. Склон уже очищен от аварийных фрагментов, завершен демонтаж старой, амортизированной сетки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани
Когда завершатся укрепительные работы скалистого склона на одном из шоссе Тбилиси?
Работы ведутся, чтобы устранить опасность камнепада
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Работы по укреплению скалистого склона на тбилисском шоссе Чабуа Амиреджиби идут полным ходом и завершатся в ноябре, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
После проливных дождей на этой территории дороги возникли проблемы из-за камнепада. Движение автотранспорта в целях безопасности было приостановлено, там сейчас делают защитные сетки против камнепада.
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, на данном склоне два проблемных места. Мэр ознакомился с текущими работами вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.
"Идут работы против камнепада – устанавливают защитную сетку. Данный склон является проблемным, и здесь факты камнепада частые. На этом этапе искусственно сносят склон в тех местах, где есть опасность", - заявил Каладзе.
Специалисты ведут исследование, где и на каком расстоянии должны быть установлены поперечные анкеры.
"Безусловно, после проведения этих работ этот склон будет безопасным. Много лет назад, когда этот проект осуществился, защитная сетка была установлена только на конкретном участке. А в будущем мы осуществим проект, который будет стоить около 17 миллионов лари и является важным для безопасности", - подчеркнул Каладзе.
Склон уже очищен от аварийных фрагментов, завершен демонтаж старой, амортизированной сетки.