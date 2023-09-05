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"На холмах Грузии" объединил русскоязычных литераторов в Тбилиси
"На холмах Грузии" объединил русскоязычных литераторов в Тбилиси
На мероприятии были объявлены победители литературного конкурса, посвященного 200-летию великого русского драматурга Александра Островского 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T15:44+0400
2023-09-05T15:44+0400
2023-09-05T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Презентация нового номера литературного альманаха "На холмах Грузии" и подведение итогов литературного конкурса, приуроченного к 200-летию со дня рождения Александра Островского, состоялись в культурно-просветительском центре "Айартун" в Тбилиси. Любители русской литературы собрались в "Айртун", где в течение нескольких часов выступали грузинские и зарубежные авторы, произведения которых опубликованы в 38-м номере альманаха, который в следующем году отметит двадцатилетие. "За время существования нашего альманаха на его страницах, кроме традиционных, появились новые рубрики, показывающие всю палитру литературного мастерства, – от афоризмов до фотоочерков, от сказок до эссе, от мемуаров до уголка улыбок, от пародий до архивных материалов. В нынешнем номере дебютирует новая рубрика "Эксперимент". Название не случайное. Как иначе представить материал, который автор – Наталья Селезнева – обозначила как произведение науки – искусства, перепрограммирования. С одной стороны, это проза с поэтическими включениями, с другой – попытка научно-философского осмысления действительности, требующая вдумчивого чтения", – отметил главный редактор альманаха "На холмах Грузии", руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов "Арион" Михаил Айдинов. Русскоязычная литература в современной Грузии: миф или реальность? >>>В ходе вечера были объявлены победители литературного конкурса, посвященного 200-летию великого русского драматурга Александра Островского. В номинации "Поэзия" лауреатами стали Наталья Селезнева и Нина Абуладзе, в номинации "Публицистика" – Елена Микелашвили и Ольга Данелия, а среди молодых авторов отмечены Анастасия Васильева и Михаил Замятин. В конкурсе могли принять участие все желающие: известные поэты и писатели, а также начинающие литераторы.В новом номере альманаха также опубликована пьеса "Гранели или путешествие поэта" протоиерея Владимира Александрова. На вечере он прочитал стихотворения Терентия Гранели и свои переводы. "Поэт Сергей Есенин сказал: "Большое видится на расстоянии". Сидя в зале, может быть, мы что-то недопонимаем, а на самом деле мы все вместе делаем глобально одно очень большое и важное дело, или, как сказала одна из участниц, – наводим мосты. Нас гораздо больше объединяет, чем разъединяет. То, что мы сейчас делаем, очень важно. У каждого свои таланты, кто-то пишет лучше, кто-то хуже. Мне, может быть, не все нравится, что было опубликовано в альманахе, так как я человек старозаветный. Главное, что все есть и это дает нам возможность лучше понять друг друга. Обидно, например, до сих пор нет серии книг, посвященной грузинским деятелям культуры, кроме Руставели. Какая богатая история была в XIX и XX веке, какие были имена: Чавчавадзе, Церетели, Бараташвили, Асатиани, Гранели... В Москве этих писателей и поэтов мало кто знает. И наша задача – наводить мосты", – поделился своими впечатлениями со Sputnik Грузия протоиерей, клирик Русской Православной Церкви в Тбилиси Владимир Александров. "Арион" – одна из старейших неправительственных организаций в Грузии, которая объединяет пишущих на русском языке прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и других литераторов.
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культура, грузия, новости, тбилиси, москва, михаил айдинов, грузино-российские отношения, русский язык
культура, грузия, новости, тбилиси, москва, михаил айдинов, грузино-российские отношения, русский язык
"На холмах Грузии" объединил русскоязычных литераторов в Тбилиси
15:44 05.09.2023 (обновлено: 16:05 05.09.2023)
На мероприятии были объявлены победители литературного конкурса, посвященного 200-летию великого русского драматурга Александра Островского
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Презентация нового номера литературного альманаха "На холмах Грузии" и подведение итогов литературного конкурса, приуроченного к 200-летию со дня рождения Александра Островского, состоялись в культурно-просветительском центре "Айартун" в Тбилиси.
Любители русской литературы собрались в "Айртун", где в течение нескольких часов выступали грузинские и зарубежные авторы, произведения которых опубликованы в 38-м номере альманаха, который в следующем году отметит двадцатилетие.
"За время существования нашего альманаха на его страницах, кроме традиционных, появились новые рубрики, показывающие всю палитру литературного мастерства, – от афоризмов до фотоочерков, от сказок до эссе, от мемуаров до уголка улыбок, от пародий до архивных материалов. В нынешнем номере дебютирует новая рубрика "Эксперимент". Название не случайное. Как иначе представить материал, который автор – Наталья Селезнева – обозначила как произведение науки – искусства, перепрограммирования. С одной стороны, это проза с поэтическими включениями, с другой – попытка научно-философского осмысления действительности, требующая вдумчивого чтения", – отметил главный редактор альманаха "На холмах Грузии", руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов "Арион" Михаил Айдинов.
В ходе вечера были объявлены победители литературного конкурса, посвященного 200-летию великого русского драматурга Александра Островского.
В номинации "Поэзия" лауреатами стали Наталья Селезнева и Нина Абуладзе, в номинации "Публицистика" – Елена Микелашвили и Ольга Данелия, а среди молодых авторов отмечены Анастасия Васильева и Михаил Замятин. В конкурсе могли принять участие все желающие: известные поэты и писатели, а также начинающие литераторы.
В новом номере альманаха также опубликована пьеса "Гранели или путешествие поэта" протоиерея Владимира Александрова. На вечере он прочитал стихотворения Терентия Гранели и свои переводы.
"Поэт Сергей Есенин сказал: "Большое видится на расстоянии". Сидя в зале, может быть, мы что-то недопонимаем, а на самом деле мы все вместе делаем глобально одно очень большое и важное дело, или, как сказала одна из участниц, – наводим мосты. Нас гораздо больше объединяет, чем разъединяет. То, что мы сейчас делаем, очень важно. У каждого свои таланты, кто-то пишет лучше, кто-то хуже. Мне, может быть, не все нравится, что было опубликовано в альманахе, так как я человек старозаветный. Главное, что все есть и это дает нам возможность лучше понять друг друга. Обидно, например, до сих пор нет серии книг, посвященной грузинским деятелям культуры, кроме Руставели. Какая богатая история была в XIX и XX веке, какие были имена: Чавчавадзе, Церетели, Бараташвили, Асатиани, Гранели... В Москве этих писателей и поэтов мало кто знает. И наша задача – наводить мосты", – поделился своими впечатлениями со Sputnik Грузия протоиерей, клирик Русской Православной Церкви в Тбилиси Владимир Александров.
"Арион" – одна из старейших неправительственных организаций в Грузии, которая объединяет пишущих на русском языке прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и других литераторов.