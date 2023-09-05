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Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные
Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные
В основном оборот бизнес-сектора приходится на крупный бизнес 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T13:30+0400
2023-09-05T13:30+0400
2023-09-05T14:09+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Оборот бизнес-сектора в Грузии во втором квартале 2023 года составил 48 миллиардов лари (+15,2%), и на первом месте оказался сектор торговли и ремонта автомобилей, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат). За отчетный период 63,8% объема оборота бизнес-сектора приходится на крупный бизнес, 15,2% – на средний, 21% – на малый бизнес, согласно данным "Сакстат".Количество трудоустроенных в бизнес-секторе во втором квартале 2023 года составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года. Из общего количества занятых 57,1% составляют мужчины, а 42,9% – женщины.Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 914,7 лари (более 730 долларов), что на 289 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 482,4 лари, что на 215,4 лари больше, чем за апрель-июнь 2022 года.Курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября – 2,6248 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат
Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные
13:30 05.09.2023 (обновлено: 14:09 05.09.2023)
В основном оборот бизнес-сектора приходится на крупный бизнес
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Оборот бизнес-сектора в Грузии во втором квартале 2023 года составил 48 миллиардов лари (+15,2%), и на первом месте оказался сектор торговли и ремонта автомобилей, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат).
Топ-5 видов экономической деятельности с высоким оборотом в апреле-июне 2023 года
Виды деятельности
Оборот, млн лари
Изменение,%
Оптовая и розничная торговля
Ремонт автомобилей и мотоциклов
18 184,0
+13,3
Искусство, развлечения, отдых
14 924,6
+27,8
Обрабатывающая промышленность
3 792,4
-11,7
Строительство
3 008,0
+26,2
Транспорт и складирование
2 252,5
+1,7
За отчетный период 63,8% объема оборота бизнес-сектора приходится на крупный бизнес, 15,2% – на средний, 21% – на малый бизнес, согласно данным
"Сакстат".
Количество трудоустроенных в бизнес-секторе во втором квартале 2023 года составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года.
Из общего количества занятых 57,1% составляют мужчины, а 42,9% – женщины.
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 914,7 лари (более 730 долларов), что на 289 лари больше, чем в прошлом году.
В том числе средняя зарплата женщин составила 1 482,4 лари, что на 215,4 лари больше, чем за апрель-июнь 2022 года.
Курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября – 2,6248 GEL/$1.