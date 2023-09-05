https://sputnik-georgia.ru/20230905/na-skolko-vyros-oborot-biznes-sektora-v-gruzii--novye-dannye-281955696.html

Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные

Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные

В основном оборот бизнес-сектора приходится на крупный бизнес 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T13:30+0400

2023-09-05T13:30+0400

2023-09-05T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Оборот бизнес-сектора в Грузии во втором квартале 2023 года составил 48 миллиардов лари (+15,2%), и на первом месте оказался сектор торговли и ремонта автомобилей, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат). За отчетный период 63,8% объема оборота бизнес-сектора приходится на крупный бизнес, 15,2% – на средний, 21% – на малый бизнес, согласно данным "Сакстат".Количество трудоустроенных в бизнес-секторе во втором квартале 2023 года составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года. Из общего количества занятых 57,1% составляют мужчины, а 42,9% – женщины.Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 914,7 лари (более 730 долларов), что на 289 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 482,4 лари, что на 215,4 лари больше, чем за апрель-июнь 2022 года.Курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября – 2,6248 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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