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Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные
Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные
В основном оборот бизнес-сектора приходится на крупный бизнес 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Оборот бизнес-сектора в Грузии во втором квартале 2023 года составил 48 миллиардов лари (+15,2%), и на первом месте оказался сектор торговли и ремонта автомобилей, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат). За отчетный период 63,8% объема оборота бизнес-сектора приходится на крупный бизнес, 15,2% – на средний, 21% – на малый бизнес, согласно данным "Сакстат".Количество трудоустроенных в бизнес-секторе во втором квартале 2023 года составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года. Из общего количества занятых 57,1% составляют мужчины, а 42,9% – женщины.Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 914,7 лари (более 730 долларов), что на 289 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 482,4 лари, что на 215,4 лари больше, чем за апрель-июнь 2022 года.Курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября – 2,6248 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные

13:30 05.09.2023 (обновлено: 14:09 05.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerМагазины с одеждой
Магазины с одеждой - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В основном оборот бизнес-сектора приходится на крупный бизнес
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Оборот бизнес-сектора в Грузии во втором квартале 2023 года составил 48 миллиардов лари (+15,2%), и на первом месте оказался сектор торговли и ремонта автомобилей, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат).
Топ-5 видов экономической деятельности с высоким оборотом в апреле-июне 2023 года

Виды деятельности

Оборот, млн лари

Изменение,%

Оптовая и розничная торговля

Ремонт автомобилей и мотоциклов

18 184,0

+13,3

Искусство, развлечения, отдых

14 924,6

+27,8

Обрабатывающая промышленность

3 792,4

-11,7

Строительство

3 008,0

+26,2

Транспорт и складирование

2 252,5

+1,7

За отчетный период 63,8% объема оборота бизнес-сектора приходится на крупный бизнес, 15,2% – на средний, 21% – на малый бизнес, согласно данным "Сакстат".
Количество трудоустроенных в бизнес-секторе во втором квартале 2023 года составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года.
Из общего количества занятых 57,1% составляют мужчины, а 42,9% – женщины.
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 914,7 лари (более 730 долларов), что на 289 лари больше, чем в прошлом году.
В том числе средняя зарплата женщин составила 1 482,4 лари, что на 215,4 лари больше, чем за апрель-июнь 2022 года.
Курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября – 2,6248 GEL/$1.
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