https://sputnik-georgia.ru/20230905/novuyu-futbolnuyu-akademiyu-postroyat-na-zapade-gruzii-281949916.html
Новую футбольную академию построят на западе Грузии
Новую футбольную академию построят на западе Грузии
В городе Самтредиа планируют построить футбольную академию и футбольный центр 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T11:08+0400
2023-09-05T11:08+0400
2023-09-05T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Руководство клуба "Самтредиа" построит футбольную академию в родном городе, которая необходима для развития команды, сообщил генеральный директор клуба Михаил Хуцишвили в беседе с Первым каналом. По его словам, цель проекта - чтобы через десять лет команда была укомплектована на 90% игроками своей академии. В последние годы в национальной и молодежной сборной Грузии по футболу играли такие воспитанники клуба, как нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе, Саба Квирквелия, Джими Табидзе, Бека Микелтадзе, Леван Шенгелия, Ника Нинуа, Георгий Квернадзе. Последний недавно перебрался в итальянский клуб "Фрозиноне", где продолжит карьеру. Кроме того, в Самтредиа (регион Имерети) Федерация футбола Грузии построит новый футбольный центр. В феврале было объявлено, что благодаря новому проекту строительства футбольной инфраструктуры в городе скоро появятся два стандартных поля с трибунами и раздевалками, а также будет установлена система освещения. Новый футбольный центр построят на территории лесоперерабатывающего комбината. При этом футбольный клуб "Самтредиа" получит возможность тренироваться на нормальных полях, а футбольная школа будет иметь соответствующую инфраструктуру. На сегодня "Самтредиа" занимает предпоследнее девятое место в чемпионате Грузии по футболу с 16 очками и близка к вылету из Национальной лиги. Чемпионат Грузии завершится 9 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, каха каладзе, михаил хуцишвили, футбол
Новую футбольную академию построят на западе Грузии
11:08 05.09.2023 (обновлено: 11:13 05.09.2023)
В городе Самтредиа планируют построить футбольную академию и футбольный центр
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Руководство клуба "Самтредиа" построит футбольную академию в родном городе, которая необходима для развития команды, сообщил генеральный директор клуба Михаил Хуцишвили в беседе с Первым каналом.
"Скоро мы начнем новый проект – строительство футбольной академии в Самтредиа. Академии будет включать четыре поля, административный, жилой и учебный комплексы. У нас большие планы, потому что мы хотим, чтобы клуб развивался", - сказал Хуцишвили.
По его словам, цель проекта - чтобы через десять лет команда была укомплектована на 90% игроками своей академии.
В последние годы в национальной и молодежной сборной Грузии по футболу играли такие воспитанники клуба, как нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе, Саба Квирквелия, Джими Табидзе, Бека Микелтадзе, Леван Шенгелия, Ника Нинуа, Георгий Квернадзе. Последний недавно перебрался в итальянский клуб "Фрозиноне", где продолжит карьеру.
"Парадокс, что в последние годы в Самтредиа не было современной футбольной школы, и из-за этого таланты разъехались по разным городам. Когда у нас будут нормальные условия, появится прекрасное поколение", - сказал Хуцишвили.
Кроме того, в Самтредиа (регион Имерети) Федерация футбола Грузии построит новый футбольный центр. В феврале было объявлено, что благодаря новому проекту строительства футбольной инфраструктуры в городе скоро появятся два стандартных поля с трибунами и раздевалками, а также будет установлена система освещения.
Новый футбольный центр построят на территории лесоперерабатывающего комбината. При этом футбольный клуб "Самтредиа" получит возможность тренироваться на нормальных полях, а футбольная школа будет иметь соответствующую инфраструктуру.
На сегодня "Самтредиа" занимает предпоследнее девятое место в чемпионате Грузии по футболу с 16 очками и близка к вылету из Национальной лиги.
Чемпионат Грузии завершится 9 декабря.