https://sputnik-georgia.ru/20230905/politolog-o-sekretnoy-chasti-peregovorov-i-sochi-i-sovmestnykh-proektakh-rf-i-turtsii-281945827.html

Политолог о секретной части переговоров и Сочи и совместных проектах РФ и Турции

Политолог о секретной части переговоров и Сочи и совместных проектах РФ и Турции

В интервью каналу "Sputnik на русском" директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал об итогах встречи президентов России и Турции в... 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T09:27+0400

2023-09-05T09:27+0400

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По словам политолога, помимо "Зерновой сделки" Путин и Эрдоган обсуждали украинский конфликт, совместные энергетические проекты, а также ряд вопросов, которые остались за дверям секретной части переговоров. Подробнее смотрите в видео.

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