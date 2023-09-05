https://sputnik-georgia.ru/20230905/politolog-o-sekretnoy-chasti-peregovorov-i-sochi-i-sovmestnykh-proektakh-rf-i-turtsii-281945827.html
Политолог о секретной части переговоров и Сочи и совместных проектах РФ и Турции
Политолог о секретной части переговоров и Сочи и совместных проектах РФ и Турции
В интервью каналу "Sputnik на русском" директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал об итогах встречи президентов России и Турции в... 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T09:27+0400
2023-09-05T09:27+0400
2023-09-05T09:27+0400
мультимедиа
видео
россия
турция
сочи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281945656_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5c3e11734f61cf838d93b2e56af3a4d.jpg
По словам политолога, помимо "Зерновой сделки" Путин и Эрдоган обсуждали украинский конфликт, совместные энергетические проекты, а также ряд вопросов, которые остались за дверям секретной части переговоров. Подробнее смотрите в видео.
турция
сочи
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281945656_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f37bb10370ebfb768181c7a0101b896.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, турция, сочи, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, турция, сочи, в мире, видео
Политолог о секретной части переговоров и Сочи и совместных проектах РФ и Турции
В интервью каналу "Sputnik на русском" директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал об итогах встречи президентов России и Турции в Сочи
По словам политолога, помимо "Зерновой сделки" Путин и Эрдоган обсуждали украинский конфликт, совместные энергетические проекты, а также ряд вопросов, которые остались за дверям секретной части переговоров.
Подробнее смотрите в видео.