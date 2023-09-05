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Рискованная пенсия в Грузии
Рискованная пенсия в Грузии
Участникам накопительной пенсионной системы Грузии в скором времени нужно будет принять непростое решение – выбрать один из трех портфелей инвестирования... 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T09:43+0400
2023-09-05T09:43+0400
2023-09-05T09:46+0400
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Одних это новшество, мягко говоря, смутило, других оно озадачило, а третьих – и вовсе напугало. По последним данным, участниками пенсионной накопительной системы в Грузии являются более 1,4 млн граждан.Но не так страшен черт, как его малюют, говорят власти. Согласно нововведению, которое изначально должно было заработать в сентябре 2023 года, участники накопительной пенсионной системы, которые сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом. При этом ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов.Но недавно было объявлено, что парламент Грузии до конца года примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения, согласно которому все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. Кстати, желание изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, к этому времени изъявили уже около 4 тысяч граждан Грузии.
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пенсия, пенсионер, накопительная пенсия, пенсионная реформа, мультимедиа
пенсия, пенсионер, накопительная пенсия, пенсионная реформа, мультимедиа
Рискованная пенсия в Грузии
09:43 05.09.2023 (обновлено: 09:46 05.09.2023)
Участникам накопительной пенсионной системы Грузии в скором времени нужно будет принять непростое решение – выбрать один из трех портфелей инвестирования пенсионных накоплений с низким, средним и высоким риском.
Одних это новшество, мягко говоря, смутило, других оно озадачило, а третьих – и вовсе напугало. По последним данным, участниками пенсионной накопительной системы в Грузии являются более 1,4 млн граждан.
Но не так страшен черт, как его малюют, говорят власти. Согласно нововведению, которое изначально должно было заработать в сентябре 2023 года, участники накопительной пенсионной системы, которые сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом. При этом ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов.
Но недавно было объявлено, что парламент Грузии до конца года примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения, согласно которому все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. Кстати, желание изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, к этому времени изъявили уже около 4 тысяч граждан Грузии.