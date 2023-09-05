https://sputnik-georgia.ru/20230905/riskovannaya-pensiya-v-gruzii-281946147.html

Рискованная пенсия в Грузии

Рискованная пенсия в Грузии

Участникам накопительной пенсионной системы Грузии в скором времени нужно будет принять непростое решение – выбрать один из трех портфелей инвестирования... 05.09.2023, Sputnik Грузия

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Одних это новшество, мягко говоря, смутило, других оно озадачило, а третьих – и вовсе напугало. По последним данным, участниками пенсионной накопительной системы в Грузии являются более 1,4 млн граждан.Но не так страшен черт, как его малюют, говорят власти. Согласно нововведению, которое изначально должно было заработать в сентябре 2023 года, участники накопительной пенсионной системы, которые сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом. При этом ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов.Но недавно было объявлено, что парламент Грузии до конца года примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения, согласно которому все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. Кстати, желание изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, к этому времени изъявили уже около 4 тысяч граждан Грузии.

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пенсия, пенсионер, накопительная пенсия, пенсионная реформа, мультимедиа