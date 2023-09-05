https://sputnik-georgia.ru/20230905/skonchalsya-zasluzhennyy-artist-gruzii-david-papuashvili-281961223.html

Скончался заслуженный артист Грузии Давид Папуашвили

Скончался заслуженный артист Грузии Давид Папуашвили

Артист сыграл множество ролей в спектаклях и кинофильмах 05.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Заслуженный артист Грузии, актер Давид Папуашвили скончался в возрасте 80 лет, говорится в сообщении Министерства культуры, спорта и молодежи. В Министерстве выразили соболезнования родственникам, близким и друзьям Папуашвили. Давид Папуашвили был актером Государственного академического театра имени Шота Руставели. За это время артист сыграл множество ролей в спектаклях, среди которых роли Коте ("Обвинение"), Гурам Шелия ("Во дворе злая собака"), Самсон ("Пепо"), Шалва ("Кавказский меловой круг") и многие другие. Артист также снялся в нескольких кинофильмах: "Общая стена", "Цкипуртеби", "Камень чистой воды", "Покаяние", "Древо желания" и другие. В 1981 году Давиду Папуашвили было присвоено звание Заслуженного артиста Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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