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Центр им. Примакова запускает онлайн-курс для желающих изучить русский язык
Центр им. Примакова запускает онлайн-курс для желающих изучить русский язык
По знанию русского языка Грузия является аутсайдером в Кавказском регионе 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T17:11+0400
2023-09-05T17:11+0400
2023-09-05T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузино-российский общественный центр им. Примакова запускает бесплатный онлайн-курс для изучения русского языка. Центр имени Примакова совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии Горчакова начал принимать заявки молодых людей (от 17 до 35 лет) на бесплатные онлайн-курсы русского языка. Как отметил руководитель центра Дмитрий Лорткипанидзе, по знанию русского языка Грузия является аутсайдером в Кавказском регионе, что является серьезным вызовом для государства, которое заслуженно считалось центром Кавказа. Уроки проходят с использованием современных методик обучения иностранному языку, направленных на формирование коммуникативных навыков. Кроме того, ученики смогут познакомиться с русской классической литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов. Занятия будут проходить два раза в неделю на платформе Zoom. Для того чтобы пройти курс, необходимо записаться до 20 сентября – отправить CV по почте iirgeo@hotmail.com. Занятия стартуют с 20 октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, россия, тбилиси, дмитрий лорткипанидзе
Центр им. Примакова запускает онлайн-курс для желающих изучить русский язык
По знанию русского языка Грузия является аутсайдером в Кавказском регионе
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузино-российский общественный центр им. Примакова запускает бесплатный онлайн-курс для изучения русского языка.
Центр имени Примакова совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии Горчакова начал принимать заявки молодых людей (от 17 до 35 лет) на бесплатные онлайн-курсы русского языка.
Как отметил руководитель центра Дмитрий Лорткипанидзе, по знанию русского языка Грузия является аутсайдером в Кавказском регионе, что является серьезным вызовом для государства, которое заслуженно считалось центром Кавказа.
"Поэтому знание русского языка является важной составляющей международных, правовых, общественно-дипломатических и политических отношений для достижения успеха, для чего мы приглашаем нашу молодежь на бесплатные сертифицированные языковые курсы и желаем каждому из них успехов", – сказал Лорткипанидзе.
Уроки проходят с использованием современных методик обучения иностранному языку, направленных на формирование коммуникативных навыков.
Кроме того, ученики смогут познакомиться с русской классической литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов.
Занятия будут проходить два раза в неделю на платформе Zoom. Для того чтобы пройти курс, необходимо записаться до 20 сентября – отправить CV по почте iirgeo@hotmail.com. Занятия стартуют с 20 октября.