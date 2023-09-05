https://sputnik-georgia.ru/20230905/tsentr-im-primakova-zapuskaet-onlayn-kurs-dlya-zhelayuschikh-izuchit-russkiy-yazyk-281962239.html

Центр им. Примакова запускает онлайн-курс для желающих изучить русский язык

Центр им. Примакова запускает онлайн-курс для желающих изучить русский язык

По знанию русского языка Грузия является аутсайдером в Кавказском регионе 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T17:11+0400

2023-09-05T17:11+0400

2023-09-05T17:11+0400

новости

грузия

россия

тбилиси

дмитрий лорткипанидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23360/05/233600510_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_75a9989fa735dc4b39675aba31094f76.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузино-российский общественный центр им. Примакова запускает бесплатный онлайн-курс для изучения русского языка. Центр имени Примакова совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии Горчакова начал принимать заявки молодых людей (от 17 до 35 лет) на бесплатные онлайн-курсы русского языка. Как отметил руководитель центра Дмитрий Лорткипанидзе, по знанию русского языка Грузия является аутсайдером в Кавказском регионе, что является серьезным вызовом для государства, которое заслуженно считалось центром Кавказа. Уроки проходят с использованием современных методик обучения иностранному языку, направленных на формирование коммуникативных навыков. Кроме того, ученики смогут познакомиться с русской классической литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов. Занятия будут проходить два раза в неделю на платформе Zoom. Для того чтобы пройти курс, необходимо записаться до 20 сентября – отправить CV по почте iirgeo@hotmail.com. Занятия стартуют с 20 октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, россия, тбилиси, дмитрий лорткипанидзе