https://sputnik-georgia.ru/20230905/yom-kippur-kakogo-chisla-nastupit-evreyskiy-sudnyy-den-v-2023-godu-281967782.html
Йом Киппур: какого числа наступит еврейский Судный день в 2023 году?
Йом Киппур: какого числа наступит еврейский Судный день в 2023 году?
Йом Киппур – еврейский Судный день, наступит он десятого числа месяца Тишрей, первого месяца иудейского календаря 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T21:47+0400
2023-09-05T21:47+0400
2023-09-05T21:47+0400
справки
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Йом Киппур – самый важный день в иудаизме. По еврейскому преданию, в это время верующим отпускаются грехи и утверждается приговор Бога, вынесенный каждому еврею на предстоящий год. Какого числа наступит Йом Киппур, еврейский Судный день, в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа наступит? Еврейский Судный день в 2023 году наступит 25 сентября, однако, как и все иудейские праздники, Йом Киппур начинают отмечать накануне, с заходом солнца. Йом Киппур – день поста, завершающий "десять дней покаяния", отчет которых ведут от еврейского Нового года – в 2023-м Рош а-Шана наступит 16 сентября. События, которые вспоминают в Йом Киппур, произошли 33 века назад. Тогда евреи, находясь в Синайской пустыне, создали золотого идола и поклонялись ему, чем сильно разгневали Бога, который захотел уничтожить еврейский народ и создать от Моисея новый. По просьбе Моисея, Бог простил свой народ и дал ему новые Скрижали Завета, с высеченными на них Десятью заповедями. С тех пор 10-й день Тишрея стал днем прощения. Йом Киппур Тора называет субботой суббот – евреи стараются полностью искупить совершенные грехи и очиститься от них, чтобы встретить Судный день внутренне подготовленными. Поститься в Йом Киппур начинают накануне еврейского Судного дня за 30 минут до захода солнца и заканчивают с наступлением вечера – в течение примерно 25 часов евреи полностью отказываются от еды и питья. Беременные женщины, дети до 12-13 лет и больные от поста в еврейский Судный день освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Йом Киппур: какого числа наступит еврейский Судный день в 2023 году?
Йом Киппур – еврейский Судный день, наступит он десятого числа месяца Тишрей, первого месяца иудейского календаря
Йом Киппур – самый важный день в иудаизме. По еврейскому преданию, в это время верующим отпускаются грехи и утверждается приговор Бога, вынесенный каждому еврею на предстоящий год.
Какого числа наступит Йом Киппур, еврейский Судный день, в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия
.
Какого числа наступит?
Еврейский Судный день в 2023 году наступит 25 сентября, однако, как и все иудейские праздники, Йом Киппур начинают отмечать накануне, с заходом солнца.
Йом Киппур – день поста, завершающий "десять дней покаяния", отчет которых ведут от еврейского Нового года – в 2023-м Рош а-Шана наступит 16 сентября.
События, которые вспоминают в Йом Киппур, произошли 33 века назад. Тогда евреи, находясь в Синайской пустыне, создали золотого идола и поклонялись ему, чем сильно разгневали Бога, который захотел уничтожить еврейский народ и создать от Моисея новый.
По просьбе Моисея, Бог простил свой народ и дал ему новые Скрижали Завета, с высеченными на них Десятью заповедями. С тех пор 10-й день Тишрея стал днем прощения.
Йом Киппур Тора называет субботой суббот – евреи стараются полностью искупить совершенные грехи и очиститься от них, чтобы встретить Судный день внутренне подготовленными.
Поститься в Йом Киппур начинают накануне еврейского Судного дня за 30 минут до захода солнца и заканчивают с наступлением вечера – в течение примерно 25 часов евреи полностью отказываются от еды и питья.
Беременные женщины, дети до 12-13 лет и больные от поста в еврейский Судный день освобождаются.
Материал подготовлен на основе открытых источников.