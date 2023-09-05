https://sputnik-georgia.ru/20230905/yom-kippur-kakogo-chisla-nastupit-evreyskiy-sudnyy-den-v-2023-godu-281967782.html

Йом Киппур: какого числа наступит еврейский Судный день в 2023 году?

Йом Киппур: какого числа наступит еврейский Судный день в 2023 году?

Йом Киппур – еврейский Судный день, наступит он десятого числа месяца Тишрей, первого месяца иудейского календаря 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T21:47+0400

2023-09-05T21:47+0400

2023-09-05T21:47+0400

справки

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Йом Киппур – самый важный день в иудаизме. По еврейскому преданию, в это время верующим отпускаются грехи и утверждается приговор Бога, вынесенный каждому еврею на предстоящий год. Какого числа наступит Йом Киппур, еврейский Судный день, в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа наступит? Еврейский Судный день в 2023 году наступит 25 сентября, однако, как и все иудейские праздники, Йом Киппур начинают отмечать накануне, с заходом солнца. Йом Киппур – день поста, завершающий "десять дней покаяния", отчет которых ведут от еврейского Нового года – в 2023-м Рош а-Шана наступит 16 сентября. События, которые вспоминают в Йом Киппур, произошли 33 века назад. Тогда евреи, находясь в Синайской пустыне, создали золотого идола и поклонялись ему, чем сильно разгневали Бога, который захотел уничтожить еврейский народ и создать от Моисея новый. По просьбе Моисея, Бог простил свой народ и дал ему новые Скрижали Завета, с высеченными на них Десятью заповедями. С тех пор 10-й день Тишрея стал днем прощения. Йом Киппур Тора называет субботой суббот – евреи стараются полностью искупить совершенные грехи и очиститься от них, чтобы встретить Судный день внутренне подготовленными. Поститься в Йом Киппур начинают накануне еврейского Судного дня за 30 минут до захода солнца и заканчивают с наступлением вечера – в течение примерно 25 часов евреи полностью отказываются от еды и питья. Беременные женщины, дети до 12-13 лет и больные от поста в еврейский Судный день освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки