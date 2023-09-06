https://sputnik-georgia.ru/20230906/281974261.html

Высоко оцененные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023

Высоко оцененные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023

Ежегодный конкурс фотографий дикой природы, который проводится уже 59 лет, получил около 50 тысяч заявок из 95 стран 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T14:00+0400

2023-09-06T14:00+0400

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В преддверии октябрьской выставки Музей естественной истории опубликовал шорт-лист "высоко оцененных" изображений из нескольких категорий. Победители каждой категории будут объявлены только 10 октября 2023 года на церемонии, организованной защитниками природы Крисом Пэкхемом и Меган Маккаббин. Однако уже сейчас можно познакомиться с удивительными работами.

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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, фотоконкурс