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Высоко оцененные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023
Высоко оцененные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023
Ежегодный конкурс фотографий дикой природы, который проводится уже 59 лет, получил около 50 тысяч заявок из 95 стран 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T14:00+0400
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В преддверии октябрьской выставки Музей естественной истории опубликовал шорт-лист "высоко оцененных" изображений из нескольких категорий. Победители каждой категории будут объявлены только 10 октября 2023 года на церемонии, организованной защитниками природы Крисом Пэкхемом и Меган Маккаббин. Однако уже сейчас можно познакомиться с удивительными работами.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, фотоконкурс

Высоко оцененные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023

14:00 06.09.2023
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НовостиTelegram
Ежегодный конкурс фотографий дикой природы, который проводится уже 59 лет, получил около 50 тысяч заявок из 95 стран
В преддверии октябрьской выставки Музей естественной истории опубликовал шорт-лист "высоко оцененных" изображений из нескольких категорий.
Победители каждой категории будут объявлены только 10 октября 2023 года на церемонии, организованной защитниками природы Крисом Пэкхемом и Меган Маккаббин. Однако уже сейчас можно познакомиться с удивительными работами.
© photo : Jasper Doest/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Борьба на смерть" нидерландского фотографа Джаспера Доста.

Снимок &quot;Борьба на смерть&quot; нидерландского фотографа Джаспера Доста. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Jasper Doest/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Борьба на смерть" нидерландского фотографа Джаспера Доста.

© photo : Neil Aldridge/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лицо преследуемого" южноафриканского фотографа Нила Олдриджа.

Снимок &quot;Лицо преследуемого&quot; южноафриканского фотографа Нила Олдриджа. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Neil Aldridge/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лицо преследуемого" южноафриканского фотографа Нила Олдриджа.

© photo : Bruno D’Amicis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Исчезающий тюлень" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса.

Снимок &quot;Исчезающий тюлень&quot; итальянского фотографа Бруно Д’Амициса. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Bruno D’Amicis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Исчезающий тюлень" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса.

© photo : Elza Friedländer/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Жар-птицы" немецкого фотографа Эльзы Фридлендер.

Снимок &quot;Жар-птицы&quot; немецкого фотографа Эльзы Фридлендер. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Elza Friedländer/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Жар-птицы" немецкого фотографа Эльзы Фридлендер.

© photo : Max Waugh/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Снежный бизон" американского фотографа Макса Во.

Снимок &quot;Снежный бизон&quot; американского фотографа Макса Во. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Max Waugh/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Снежный бизон" американского фотографа Макса Во.

© photo : Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Гибкая магия" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.

Снимок &quot;Гибкая магия&quot; греческого фотографа Агорастоса Папацаниса. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Гибкая магия" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.

© photo : Solvin Zankl/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Пчела" немецкого фотографа Солвина Занкль.

Снимок &quot;Пчела&quot; немецкого фотографа Солвина Занкль. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Solvin Zankl/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Пчела" немецкого фотографа Солвина Занкль.

© photo : Caitlin Henderson/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Полуночная закуска" австралийского фотографа Кейтлин Хендерсон.

Снимок &quot;Полуночная закуска&quot; австралийского фотографа Кейтлин Хендерсон. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Caitlin Henderson/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Полуночная закуска" австралийского фотографа Кейтлин Хендерсон.

© photo : Alex Mustard/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Коралловые связи" британского фотографа Алекса Мастарда.

Снимок &quot;Коралловые связи&quot; британского фотографа Алекса Мастарда. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Alex Mustard/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Коралловые связи" британского фотографа Алекса Мастарда.

© photo : Shashwat Harish/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Подиум" кенийского фотографа Шашват Хариш.

Снимок &quot;Подиум&quot; кенийского фотографа Шашват Хариш. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Shashwat Harish/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Подиум" кенийского фотографа Шашват Хариш.

© photo : Atsuyuki Ohshima/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лесное родео" японского фотографа Ацуюки Осима.

Снимок &quot;Лесное родео&quot; японского фотографа Ацуюки Осима. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Atsuyuki Ohshima/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лесное родео" японского фотографа Ацуюки Осима.

© photo : Michał Siarek/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Боевой детеныш" польского фотографа Михала Сярека.

Снимок &quot;Боевой детеныш&quot; польского фотографа Михала Сярека. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Michał Siarek/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Боевой детеныш" польского фотографа Михала Сярека.

© photo : Zhai Zeyu/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лысуха на льду" китайского фотографа Чжай Цзэю.

Снимок &quot;Лысуха на льду&quot; китайского фотографа Чжай Цзэю. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Zhai Zeyu/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лысуха на льду" китайского фотографа Чжай Цзэю.

© photo : Donglin Zhou/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Гонка за жизнь" китайского фотографа Дунлин Чжоу.

Снимок &quot;Гонка за жизнь&quot; китайского фотографа Дунлин Чжоу. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Donglin Zhou/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Гонка за жизнь" китайского фотографа Дунлин Чжоу.

© photo : Jef Pattyn/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Призовой улов" бельгийско-нидерландского фотографа Джефа Паттина.

Снимок &quot;Призовой улов&quot; бельгийско-нидерландского фотографа Джефа Паттина. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Jef Pattyn/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Призовой улов" бельгийско-нидерландского фотографа Джефа Паттина.

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