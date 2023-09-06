Высоко оцененные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023
Снимок "Борьба на смерть" нидерландского фотографа Джаспера Доста.
Снимок "Борьба на смерть" нидерландского фотографа Джаспера Доста.
Снимок "Лицо преследуемого" южноафриканского фотографа Нила Олдриджа.
Снимок "Лицо преследуемого" южноафриканского фотографа Нила Олдриджа.
Снимок "Исчезающий тюлень" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса.
Снимок "Исчезающий тюлень" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса.
Снимок "Жар-птицы" немецкого фотографа Эльзы Фридлендер.
Снимок "Жар-птицы" немецкого фотографа Эльзы Фридлендер.
Снимок "Снежный бизон" американского фотографа Макса Во.
Снимок "Снежный бизон" американского фотографа Макса Во.
Снимок "Гибкая магия" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.
Снимок "Гибкая магия" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.
Снимок "Пчела" немецкого фотографа Солвина Занкль.
Снимок "Пчела" немецкого фотографа Солвина Занкль.
Снимок "Полуночная закуска" австралийского фотографа Кейтлин Хендерсон.
Снимок "Полуночная закуска" австралийского фотографа Кейтлин Хендерсон.
Снимок "Коралловые связи" британского фотографа Алекса Мастарда.
Снимок "Коралловые связи" британского фотографа Алекса Мастарда.
Снимок "Подиум" кенийского фотографа Шашват Хариш.
Снимок "Подиум" кенийского фотографа Шашват Хариш.
Снимок "Лесное родео" японского фотографа Ацуюки Осима.
Снимок "Лесное родео" японского фотографа Ацуюки Осима.
Снимок "Боевой детеныш" польского фотографа Михала Сярека.
Снимок "Боевой детеныш" польского фотографа Михала Сярека.
Снимок "Лысуха на льду" китайского фотографа Чжай Цзэю.
Снимок "Лысуха на льду" китайского фотографа Чжай Цзэю.
Снимок "Гонка за жизнь" китайского фотографа Дунлин Чжоу.
Снимок "Гонка за жизнь" китайского фотографа Дунлин Чжоу.
Снимок "Призовой улов" бельгийско-нидерландского фотографа Джефа Паттина.
Снимок "Призовой улов" бельгийско-нидерландского фотографа Джефа Паттина.