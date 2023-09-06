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"Активничайте" – Каладзе обратился к студентам
"Активничайте" – Каладзе обратился к студентам
Студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования своего обучения 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T20:53+0400
2023-09-06T20:53+0400
2023-09-06T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 6 сентября начала прием заявок студентов, желающих получить финансирование учебы в осеннем семестре, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Воспользоваться финансированием могут студенты, имеющие статус социально незащищенных граждан, а также студенты из многодетных семей и лица с ОВЗ. Каладзе обратился к студентам с просьбой своевременно предоставить соответствующую документацию в мэрию. Что касается суммы финансирования, то она зависит от средних арифметических баллов, полученных в прошлом семестре. Именно с учетом баллов студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования, которое не должно превысить 1 125 лари (порядка 430 долларов) за семестр. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте столичного муниципалитета. По словам Каладзе, в 2022 году увеличился бюджет программы и добавлено важное направление – финансирование учебы студентов из многодетных семей и студентов со статусом ОВЗ. В 2022 году финансовую поддержку от мэрии Тбилиси получили 4 555 студентов, из них 3 720 профинансировали учебу, а 835 магистрантам выдали премию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, образование, образование в грузии, студенты
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, образование, образование в грузии, студенты
"Активничайте" – Каладзе обратился к студентам
20:53 06.09.2023 (обновлено: 22:00 06.09.2023)
Студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования своего обучения
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 6 сентября начала прием заявок студентов, желающих получить финансирование учебы в осеннем семестре, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
Воспользоваться финансированием могут студенты, имеющие статус социально незащищенных граждан, а также студенты из многодетных семей и лица с ОВЗ. Каладзе обратился к студентам с просьбой своевременно предоставить соответствующую документацию в мэрию.
"Хочу обратиться к студентам, которые попадают в данную программу: активничайте. Для получения финансирования студенты должны предоставить в мэрию Тбилиси соответствующую документацию до 30 ноября включительно. Внести заявление также возможно в сервис-центрах районных администраций Тбилиси или на электронной платформе www.ms.gov.ge", – заявил Каладзе.
Что касается суммы финансирования, то она зависит от средних арифметических баллов, полученных в прошлом семестре. Именно с учетом баллов студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования, которое не должно превысить 1 125 лари (порядка 430 долларов) за семестр.
Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте
столичного муниципалитета.
По словам Каладзе, в 2022 году увеличился бюджет программы и добавлено важное направление – финансирование учебы студентов из многодетных семей и студентов со статусом ОВЗ.
В 2022 году финансовую поддержку от мэрии Тбилиси получили 4 555 студентов, из них 3 720 профинансировали учебу, а 835 магистрантам выдали премию.