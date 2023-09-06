https://sputnik-georgia.ru/20230906/aktivnichayte--kaladze-obratilsya-k-studentam-282000193.html

"Активничайте" – Каладзе обратился к студентам

"Активничайте" – Каладзе обратился к студентам

Студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования своего обучения 06.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 6 сентября начала прием заявок студентов, желающих получить финансирование учебы в осеннем семестре, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Воспользоваться финансированием могут студенты, имеющие статус социально незащищенных граждан, а также студенты из многодетных семей и лица с ОВЗ. Каладзе обратился к студентам с просьбой своевременно предоставить соответствующую документацию в мэрию. Что касается суммы финансирования, то она зависит от средних арифметических баллов, полученных в прошлом семестре. Именно с учетом баллов студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования, которое не должно превысить 1 125 лари (порядка 430 долларов) за семестр. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте столичного муниципалитета. По словам Каладзе, в 2022 году увеличился бюджет программы и добавлено важное направление – финансирование учебы студентов из многодетных семей и студентов со статусом ОВЗ. В 2022 году финансовую поддержку от мэрии Тбилиси получили 4 555 студентов, из них 3 720 профинансировали учебу, а 835 магистрантам выдали премию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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