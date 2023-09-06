https://sputnik-georgia.ru/20230906/dozhdi-i-grozy-sinoptiki-prognoziruyut-pokholodanie-v-gruzii--281998010.html
Дожди и грозы: синоптики прогнозируют похолодание в Грузии
Дожди и грозы: синоптики прогнозируют похолодание в Грузии
Осадки ожидаются как в столице, так и в большинстве регионов страны 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T20:12+0400
2023-09-06T20:12+0400
2023-09-06T21:10+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
батуми
кобулети
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23189/95/231899517_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_3aac675bafd1424d43aa563978a222f5.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой, а в некоторых местах и град, ожидаются в Грузии с 6 до 9 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси с 6 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Поти) 7-8 сентября ожидается местами дождь с грозой. Температура воздуха составит +27...+29 градусов тепла. В горных районах западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит +25...+27 градусов тепла. В высокогорных регионах Грузии (Местиа, Бахмаро) временами ожидается дождь с грозой. Температура воздуха составит +19...+21 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) временами ожидаются кратковременные дожди, возможен град. Температура воздуха составит +28...+30 градусов тепла. В горных районах Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) временами ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов тепла. В высокогорье восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
батуми
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23189/95/231899517_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_c0d7a7e078f7cd77d0bc2f1efbf27d87.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, кобулети, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, кобулети, национальное агентство окружающей среды
Дожди и грозы: синоптики прогнозируют похолодание в Грузии
20:12 06.09.2023 (обновлено: 21:10 06.09.2023)
Осадки ожидаются как в столице, так и в большинстве регионов страны
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой, а в некоторых местах и град, ожидаются в Грузии с 6 до 9 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси с 6 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Поти) 7-8 сентября ожидается местами дождь с грозой. Температура воздуха составит +27...+29 градусов тепла.
В горных районах западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит +25...+27 градусов тепла.
В высокогорных регионах Грузии (Местиа, Бахмаро) временами ожидается дождь с грозой. Температура воздуха составит +19...+21 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) временами ожидаются кратковременные дожди, возможен град. Температура воздуха составит +28...+30 градусов тепла.
В горных районах Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) временами ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов тепла.
В высокогорье восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла.