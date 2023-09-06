https://sputnik-georgia.ru/20230906/dozhdi-i-grozy-sinoptiki-prognoziruyut-pokholodanie-v-gruzii--281998010.html

Дожди и грозы: синоптики прогнозируют похолодание в Грузии

Дожди и грозы: синоптики прогнозируют похолодание в Грузии

Осадки ожидаются как в столице, так и в большинстве регионов страны 06.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой, а в некоторых местах и град, ожидаются в Грузии с 6 до 9 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси с 6 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Поти) 7-8 сентября ожидается местами дождь с грозой. Температура воздуха составит +27...+29 градусов тепла. В горных районах западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит +25...+27 градусов тепла. В высокогорных регионах Грузии (Местиа, Бахмаро) временами ожидается дождь с грозой. Температура воздуха составит +19...+21 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) временами ожидаются кратковременные дожди, возможен град. Температура воздуха составит +28...+30 градусов тепла. В горных районах Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) временами ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов тепла. В высокогорье восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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