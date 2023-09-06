https://sputnik-georgia.ru/20230906/inostrannyy-turist-pogib-v-gorakh-tusheti-na-severo-vostoke-gruzii-281985418.html

Иностранный турист погиб в горах Тушети на северо-востоке Грузии

Иностранный турист погиб в горах Тушети на северо-востоке Грузии

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Иностранный турист скончался в результате падения с высоты на мотоцикле в горах Тушети (регион Кахети), сообщает телекомпания... 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T14:20+0400

2023-09-06T14:20+0400

2023-09-06T14:20+0400

происшествия

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тушети

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Иностранный турист скончался в результате падения с высоты на мотоцикле в горах Тушети (регион Кахети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам местных жителей, молодой человек ехал на мотоцикле и упал с высоты. О случившемся в Службу 112 сообщили друзья погибшего. Прибывшие на место спасатели обнаружили молодого человека мертвым. По словам врачей, у мужчины были травмы, несовместимые с жизнью. Начато расследование.Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога – единственная, связывающая Телави, главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина составляет 72 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тушети

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