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Ищенко об отставке Резникова, аресте Коломойского и экстрадиции украинцев из ЕС на Украину
Ищенко об отставке Резникова, аресте Коломойского и экстрадиции украинцев из ЕС на Украину
Резников понял, что на момент исчезновения Украины лучше быть послом в Великобритании, чем министром обороны и отвечать за все преступления киевского режима 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T12:35+0400
2023-09-06T12:35+0400
2023-09-06T12:35+0400
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Об этом в программе "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Он также рассказал о причинах ареста олигарха Коломойского, коррупции в украинской власти и об отлове украинских граждан призывного возраста в Европе. Подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, украина, великобритания, европа, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, великобритания, европа, видео
Ищенко об отставке Резникова, аресте Коломойского и экстрадиции украинцев из ЕС на Украину
Резников понял, что на момент исчезновения Украины лучше быть послом в Великобритании, чем министром обороны и отвечать за все преступления киевского режима
Об этом в программе "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко.
Он также рассказал о причинах ареста олигарха Коломойского, коррупции в украинской власти и об отлове украинских граждан призывного возраста в Европе.
Подробнее смотрите в видео.