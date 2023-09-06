https://sputnik-georgia.ru/20230906/ischenko-ob-otstavke-reznikova-areste-kolomoyskogo-i-ekstraditsii-ukraintsev-iz-es-na-ukrainu-281981729.html

Ищенко об отставке Резникова, аресте Коломойского и экстрадиции украинцев из ЕС на Украину

Ищенко об отставке Резникова, аресте Коломойского и экстрадиции украинцев из ЕС на Украину

Резников понял, что на момент исчезновения Украины лучше быть послом в Великобритании, чем министром обороны и отвечать за все преступления киевского режима 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T12:35+0400

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Об этом в программе "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Он также рассказал о причинах ареста олигарха Коломойского, коррупции в украинской власти и об отлове украинских граждан призывного возраста в Европе. Подробнее смотрите в видео.

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