https://sputnik-georgia.ru/20230906/kak-otdykhayut-v-rossii-v-2024-godu-kalendar-s-prazdnikami-i-vykhodnymi-281997040.html

Как отдыхают в России в 2024 году? Календарь с праздниками и выходными

Как отдыхают в России в 2024 году? Календарь с праздниками и выходными

Россияне, как и жители других стран, каждый год с нетерпением ждут прихода праздников, чтобы отдохнуть в кругу родных и близких от повседневности или... 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T21:47+0400

2023-09-06T21:47+0400

2023-09-06T21:47+0400

справки

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Как отдыхают в России в 2024 году: производственный календарь с праздниками и выходными на следующий год читайте в Sputnik Грузия. Календарь праздников и выходных В России, согласно Трудовому кодексу, в стране установлены следующие праздники – официальные выходные: В России, если государственный праздник выпадает на календарный выходной, субботу или воскресенье, по законодательству страны переносится на ближайший понедельник или любую другую дату. Как отдыхают в России в 2024? В Новый год и Рождество в соответствии с постановлением правительства России о переносе выходных дней в 2024 году отдых россиян продлится 10 дней. В частности, жители России начнут отдыхать с 30 декабря, он приходится на субботу, а на работу выйдут во вторник – 9 января. Россияне на День защитника Отечества будут отдыхать с 23 по 25 февраля. По календарю праздник выпадает на пятницу, за ним следуют календарные выходные – суббота и воскресенье. На праздник, посвященный женщинам, жители России отдыхают с 8 по 10 марта, то есть три дня. По календарю праздник выпадает на пятницу, за ним следуют календарные выходные. В Праздник весны и труда россияне отдыхают четыре дня, с 28 апреля по 1 мая. Продолжительный отдых стал возможен благодаря переносу календарных выходных – с 27 апреля (субботы) на 29 апреля (понедельник) и со 2 ноября (субботы) на 30 апреля (вторник). На День Победы благодаря новогодним праздникам жители России отдыхают с 9 по 12 мая включительно. Праздник Победы в 2024 году выпадает во четверг. Мини-каникулы стали возможны благодаря переносу выходного дня – с 6 января (субботы) на 10 мая (пятницу). День независимости России в 2024 году выпадает на среду, поэтому отдыхать россияне будут только 12 июня. Затем, отработав два дня, смогут расслабиться на законных выходных, следующих за ними. Два дня по календарю россияне будут отдыхать в связи с празднованием Дня народного единства – с 3 по 4 ноября. Праздник в 2024 году выпадает на понедельник. Кроме того, выходной по календарю переносится с 28 декабря (субботы) на 30 декабря (понедельник). Таким образом, в 2024 году россияне будут работать 248 дней и отдыхать 118. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки