https://sputnik-georgia.ru/20230906/kurs-lari-na-vtornik--26279-gel-281970089.html

Курс лари на вторник – 2,6279 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6279 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0031 лари по отношению к доллару 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T09:20+0400

2023-09-06T09:20+0400

2023-09-06T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 сентября в размере 2,6279 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0031 лари по отношению к доллару.

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