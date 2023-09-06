https://sputnik-georgia.ru/20230906/liven-v-tbilisi---meriya-podschitala-povrezhdeniya-po-rayonam-stolitsy-281980973.html

Ливень в Тбилиси – мэрия подсчитала повреждения по районам столицы

Ливень в Тбилиси – мэрия подсчитала повреждения по районам столицы

Количество осадков, выпавших 29 августа, минимум в два раза превысило объем осадков, выпавших в результате разрушительного наводнения 13 июня 2015 года 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T12:26+0400

2023-09-06T12:26+0400

2023-09-06T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Обильные осадки, обрушившиеся на Тбилиси 29 августа, повредили инфраструктуру примерно по 300 адресам, половина из них находится в районах Глдани и Надзаладеви, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Сильный дождь с ветром создали проблемы в Тбилиси 29 августа. Были подтоплены улицы, подземные переходы, машины, в том числе общественный транспорт, повреждены линии электропередач, повалены деревья, активизировались оползневые процессы. Кроме того, вода просочилась в здание Тбилисского международного аэропорта и тоннели метрополитена. Как говорят специалисты, количество осадков, выпавших в Тбилиси 29 августа в течение трех часов, в два раза превысило количество осадков, выпавших за шесть часов 13 июня 2015 года, когда в столице произошло разрушительное наводнение.Почему затопило улицы Тбилиси – ответ главы Службы по очистке столицы>>В результате обильных осадков были повреждены крыши, подъезды, канализация и водопроводные сети были забиты илом, повреждены грунтовые подпорные стены, особенно в районе Надзаладеви. Жителей нескольких частных домов пришлось эвакуировать из-за ветхости построек."Всю ночь представители наших служб, управлений старались помочь всем, у кого возникла проблема. С 21:00 29 августа до конца дня 30 августа на "горячую линию" поступило более 600 сообщений в связи с непогодой. Ни одно сообщение не осталось без ответа. Мы побывали везде и оценили текущую ситуацию", – сказал Каха Каладзе. Разрушительное наводнение в Тбилиси в 2015 году В ночь с 13 на 14 июня 2015 года вроде неопасная река Вере разрушила все на своем пути. Уровень воды в реке поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов. Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Вода затопила часть зоопарка. Десятки животных погибли, а других, включая знаменитого бегемота Беги, львов и волков, пришлось отлавливать по всему городу. Многих пришлось усыпить. 17 июня жертвой одного из сбежавших тигров стал случайный прохожий. Не повезло питомцам частного собачьего приюта Тамаза Элизбарашвили. Все они погибли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, ливень в тбилиси, мэрия тбилиси