https://sputnik-georgia.ru/20230906/spasatelnaya-operatsiya-v-tbilisi-v-kure-ischut-propavshego-rebenka-282000345.html

Спасательная операция в Тбилиси: в Куре ищут пропавшего ребенка

Спасательная операция в Тбилиси: в Куре ищут пропавшего ребенка

Как рассказывают очевидцы, ребенок упал в реку в среду днем 06.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинские спасатели и водолазы уже несколько часов прочесывают реку Кура в поисках ребенка, пропавшего в окраинном районе Тбилиси Авчала.Как передает Первый канал, район располагается прямо на берегу реки, и, по словам очевидцев, ребенок упал туда в среду днем. Поиски ведутся как в самой реке, так и у ее берегов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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