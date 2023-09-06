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Спасательная операция в Тбилиси: в Куре ищут пропавшего ребенка
Спасательная операция в Тбилиси: в Куре ищут пропавшего ребенка
Как рассказывают очевидцы, ребенок упал в реку в среду днем 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T21:35+0400
2023-09-06T21:35+0400
2023-09-06T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинские спасатели и водолазы уже несколько часов прочесывают реку Кура в поисках ребенка, пропавшего в окраинном районе Тбилиси Авчала.Как передает Первый канал, район располагается прямо на берегу реки, и, по словам очевидцев, ребенок упал туда в среду днем. Поиски ведутся как в самой реке, так и у ее берегов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Спасательная операция в Тбилиси: в Куре ищут пропавшего ребенка
21:35 06.09.2023 (обновлено: 22:03 06.09.2023)
Как рассказывают очевидцы, ребенок упал в реку в среду днем
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинские спасатели и водолазы уже несколько часов прочесывают реку Кура в поисках ребенка, пропавшего в окраинном районе Тбилиси Авчала.
Как передает Первый канал, район располагается прямо на берегу реки, и, по словам очевидцев, ребенок упал туда в среду днем.
Поиски ведутся как в самой реке, так и у ее берегов.